Ipem-MT participa de operação nacional para combater irregularidades em produtos líquidos

Fiscais analisam se a quantidade apontada nos rótulos condiz com o conteúdo dos produtos como água, leite, refrigerantes e protetor solar

O Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT) está com as equipes de fiscalização na rua para a Operação Especial Nacional Verão, que visa garantir a conformidade em rótulos de mercadorias. Eles fiscalizam se produtos como como água mineral (com ou sem gás), leite, sucos, refrigerante em geral, bebidas lácteas, energéticos e filtros solar têm a mesma quantidade de litros e mililitros (ml) que consta na embalagem.

Foram coletados produtos nos municípios de Chapada dos Guimarães, Pedra Preta, Nova Brasilândia e Novo São Joaquim. Em Cuiabá e Várzea Grande, as coletas começam a partir desta segunda-feira, 18 de novembro. Esta é a sétima operação especial realizada pela autarquia em 2024.

A Operação Especial Nacional Verão iniciou no dia 1º de novembro e segue até dia 13 de dezembro em todo o país. A coleta faz parte da primeira fase da operação, em que os produtos característicos remetentes à especialidade operacional são recolhidos dos comércios. Durante a segunda fase, as mercadorias passam por uma perícia que as qualificarão como adeptas ou não adeptas a serem realmente comercializadas.

Para o presidente do Ipem-MT, Carlos Alberto Lopes Régis, a execução de ações como as operações especiais fortalece o compromisso com a atenção ao consumidor.

“Essas operações reforçam a transparência e a proteção ao consumidor. Garantir que os produtos atendam ao que está especificado nos rótulos é uma medida essencial para a segurança e a confiança da população. Essas ações reafirmam nosso esforço contínuo em assegurar o cumprimento das normas de qualidade”, afirmou o presidente.

A diretora de Fiscalização do Ipem-MT, Marli Nascimento, destaca a finalidade da operação, esclarecendo o processo que será tomado conforme suas fases avançam.

“O objetivo é verificar a conformidade desses produtos em relação à quantidade indicada em suas embalagens, assegurando se realmente correspondem ao volume informado no rótulo. Por exemplo, se o rótulo especifica que o produto contém 1 litro, o laboratório realiza uma análise pericial para confirmar se, de fato, esse volume está presente. Tudo isso é importante para assegurar a veracidade dos rótulos e garantir transparência ao consumidor”, explica Marli.

Além da Operação Especial Verão, a instituição realizará a última operação especial para averiguar a qualidade dos brinquedos e adereços natalinos comercializados para as festas de fim de ano.

*Sob supervisão de Débora Siqueira

Maria Vitória Ribeiro | Assessoria/Ipem-MT