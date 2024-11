Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realizará a I Conferência de Meio Ambiente e Mudança do Clima

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMDEMA), realizará a I Conferência Municipal de Meio Ambiente e Mudança do Clima, no dia 12 de dezembro, na 8ª Subseção da OAB em Alta Floresta, das 7h30 às 17h30, com o apoio da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, considerando os impactos visíveis das mudanças climáticas, é essencial encontrar soluções adequadas para cada região do país e para os diferentes setores da economia, pois os efeitos atingirão a população brasileira de forma desigual.

A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, assim como as conferências municipais, serão oportunidades para o país discutir a emergência climática e ouvir a população sobre alternativas disponíveis. No contexto atual, em que novas políticas estão sendo definidas no Brasil e alinhadas com objetivos globais, será lançado ainda este ano um novo Plano do Clima, com estratégias nacionais de mitigação e adaptação, além de mais de duas dezenas de planos setoriais.

“Será um momento importante para a sociedade debater o tema e sugerir mudanças que podem se transformar em políticas públicas de Estado”, destaca a secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Gercilene Meira Leite.

O Governo Federal, através do Portal Oficial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, destaca as enchentes registradas no Rio Grande do Sul como eventos climáticos extremos, fenômenos diretamente ligados às consequências do aquecimento global.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação