Alta Floresta recebe ação do Hospital de Câncer de Mato Grosso com mais de 500 atendimentos em um único dia

A população de Alta Floresta recebeu, nesta terça-feira (25), uma importante ação de saúde preventiva promovida em parceria com o Hospital de Câncer de Mato Grosso. A equipe especializada do hospital veio diretamente de Cuiabá para realizar atendimentos gratuitos voltados à detecção precoce de diversos tipos de câncer.

A ação contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e disponibilizou cerca de 500 vagas previamente triadas pela equipe local. Durante o dia, os moradores passaram por consultas nas especialidades de bucomaxilofacial, mastologia, urologia, dermatologia, além da coleta de exames preventivos.

De acordo com a diretora de Atenção Básica, enfermeira Lígia Piton, a mobilização foi fruto de um planejamento cuidadoso, visando ampliar o acesso à prevenção:

“Estamos com uma grande demanda em atendimento, resultado de uma triagem que nossa equipe realizou há alguns dias. A população respondeu de forma positiva e está tendo acesso a especialistas em áreas fundamentais para o diagnóstico precoce”, destacou.

A coordenadora da campanha, Ana Paula Rodrigues, do Hospital de Câncer de Mato Grosso, ressaltou a importância do envolvimento comunitário e dos parceiros locais:

“Sabemos que a prevenção e o diagnóstico precoce salvam vidas. Quem precisar de encaminhamento já sairá com tudo organizado, direto pelo hospital. Agradecemos à população de Alta Floresta pela confiança no nosso trabalho e também aos parceiros que nos ajudam nessa missão de cuidar de pessoas”, afirmou.

Além do atendimento clínico, os casos com necessidade de continuidade serão direcionados com suporte da própria equipe do hospital, agilizando a jornada do paciente. A iniciativa reforça o compromisso do município com a saúde pública e o combate ao câncer por meio da prevenção e da informação.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação