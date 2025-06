PM apreende 591 gramas de ouro e prende suspeitos por garimpo ilegal

Militares recolheram caminhonetes, 90 munições, uma porção de maconha e diversos materiais provenientes de extração de minérios

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam seis pessoas, na noite desta segunda-feira (23.6), suspeitas de integrarem uma quadrilha de garimpeiros ilegais, no município de Alta Floresta. Com os suspeitos foram apreendidos 591 gramas de material aparentando ser ouro, 90 munições, uma porção de maconha e diversos materiais provenientes de extração de minérios, como carpetes, eletrodos, motores e insumos para a prática do garimpo.

Durante o patrulhamento tático na Operação Tolerância Zero, os militares receberam informações de que um grupo havia invadido uma residência localizada no setor E1. Com apoio das equipes da Força Tática, os militares intensificaram o policiamento na região e flagraram os suspeitos ainda no imóvel.

Os criminosos tentaram fugir pelos fundos do imóvel, mas foram abordados e rendidos em seguida. Durante busca pessoal, um dos suspeitos portava uma porção de substância análoga à maconha. Os policiais localizaram um aparelho celular escondido no telhado e outro em baixo de algumas folhas secas.

Durante buscas na casa, os policiais militares encontraram, em baixo da cama, 591 gramas de material aparentando ser ouro e 90 munições. A casa ainda abrigava inúmeros materiais e equipamentos para práticas de garimpo.

Os policiais apreenderam duas caminhonetes modelo Hilux, um veículo Creta e um aparelho de starlink. Os criminosos confessaram que trabalhavam no município de Paranaíta, na extração de minérios e que alugavam a casa em Alta Floresta. Os suspeitos e o material apreendido foram conduzidos à delegacia.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Wellyngton Souza | PMMT