Governo de Mato Grosso entrega centro de educação inclusiva para alunos com deficiência, autismo e superdotação

A unidade, que fica no bairro Consil, em Cuiabá, irá receber 58 estudantes com diferentes tipos de necessidades especiais

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), entregou, na tarde desta terça-feira (03.09), o Centro Estadual de Educação Inclusiva (CEEI), no bairro Consil, em Cuiabá. A unidade recebeu investimento de R$ 8,1 milhões para reforma e ampliação. O vice-governador Otaviano Pivetta e o secretário Alan Porto participaram da entrega.

Com a nova estrutura em funcionamento, 58 estudantes, que eram atendidos pelo Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial (Casies) e pelo Centro Estadual de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação (CEAADA), foram transferidos para o CEEI.

Antes, essas instituições operavam em um prédio que não atendia a todas as necessidades de acessibilidade, ao lado do antigo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, na rua General Valle. Para a Seduc, a migração para o novo espaço representa uma melhoria significativa nas condições de aprendizado e atendimento desses alunos.

O CEEI funcionará como um centro de apoio para promover a inclusão de estudantes com deficiência, autismo, altas habilidades e superdotação.

Serão desenvolvidas diversas atividades pedagógicas focadas na estimulação e no enriquecimento curricular, atendendo às especificidades de cada aluno de maneira individualizada. Essa abordagem garantirá que todos os estudantes recebam o suporte necessário para seu desenvolvimento educacional e social.

A unidade recebeu a estrutura necessária para acessibilidade e conforto para cegos, surdos e estudantes com deficiência intelectual. São sete salas de aulas e 14 ambientes administrativos, entre sala de surdocegueira, sala de enfermagem, salas para atendimento especializados à pessoa com deficiência visual, auditiva e intelectual.

O vice-governador Otaviano Pivetta, que representou o governador Mauro Mendes, disse que, antes de ser uma realização do Governo de Mato Grosso, é uma obrigação dar a melhor estrutura física para os estudantes da rede estadual.

“É a mais sublime de todas as tarefas, que nós temos, de deixar um legado na educação. Essa escola recebeu uma reforma completa e adequada para receber essas duas unidades destinadas à inclusão de estudantes com diferentes tipos de necessidades especiais. Foi feita com muito carinho, pensando em cada detalhe de acessibilidade”, destacou Pivetta.

O secretário Alan Porto apontou que a comunidade escolar esperava por esse novo modelo de escola especial integrado. “É a realização de um sonho ver como ficou esse espaço depois da reforma e dos investimentos em mobiliários, equipamentos, conectividade, tecnologias e muita acessibilidade. A entrega do CEEI marca um avanço significativo na promoção da educação inclusiva em Mato Grosso”, disse.

O presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), Gelson Menegatti, agradeceu o empenho da Seduc para que o CEEI se tornasse realidade e lembrou do papel que desempenhou nesse processo. “O Conselho Estadual de Educação trabalhou muito em relação às resoluções acerca da educação especial. Hoje, vemos na prática o que discutimos, aprovamos e o governador Mauro Mendes sancionou. Estamos felizes em ver que o centro se tornou realidade”, concluiu.

Também participaram da solenidade os secretário-adjuntos da Seduc Amauri Monge Fernandes (SAEX), Mozara Spencer Guerreiro (SAGR), Nadine Moreira (SAGE), Harley Rafael (SAIP), Flávia Emanuelle (SAGP), Jéssyca Kelly Castro (SAAS) e a Diretora Metropolitana de Educação, Christina Barbosa.

CEAADA E CASIES

O Ceaada é a única unidade no estado que oferta a modalidade de educação bilingue para surdo em escola regular. Já o Casies oferta apoio e suporte à inclusão, trabalhando com atendimento de diversos estudantes com deficiência, inclusive intelectual. Também produz material pedagógico para estudantes cegos e com baixa visão, além de assessoramento pedagógico para inclusão de estudantes com deficiência, incluindo escolas municiais e privada.

Claryssa Amorim e Rayane Alves | Seduc