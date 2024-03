Município recém-criado em MT vive criação “explosiva” de partidos para eleger primeiro prefeito

A recém-criada cidade de Boa Esperança do Norte (a 404 km de Cuiabá) atravessa uma verdadeira explosão quanto ao nascimento de partidos políticos. O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) registrou a formalização de seis comissões provisórias entre dezembro de 2023 e março deste ano. O MDB, PL, União Brasil, PSB, Republicanos e o Democracia Cristã são as siglas que pleiteam, em outubro de 2024, a escolha do primeiro prefeito e os noves vereadores que irão iniciar os legados dos poderes Executivo e Legislativo municipais.



O prazo limite para a constituição de siglas é até abril deste ano, seis meses antes do pleito, agendado para 6 de outubro. Por agregar cerca de 3,5 mil eleitores, a indicação é que não seja promovido segundo turno. A população tem até 8 de maio para fazer a transferência do título.



A origem do município é discutida há mais de 20 anos. Um dos impasses era o fato de Boa Esperança retirar de Nova Ubiratã (a 502 km de Cuiabá) uma área equivalente a 360 mil hectares, o que corresponde a 80% do antigo território.



O prefeito de Sorriso (a 420 km de Capital), Ari Lafin (PSDB) – outra cidade impactada com a separação -, conduz os trabalhos da comissão de desmembramento. Lafin se reuniu com representantes do Palácio Paiaguás e do Instituto de Terras de Mato Grosso (Intermat) na semana passada para solicitar a emissão do novo mapa do Estado com a delimitação as regiões.



“Há 23 anos, vários municípios foram emancipados e Boa Esperança ficou para trás. Ganhou esse processo agora, tem o nosso apoio, deverá acontecer as eleições em outubro e novo prefeito deverá ser empossado em janeiro. Já montamos uma comissão de transição, estamos trabalhando com o governo do Estado e, hoje, tivemos várias reuniões para que tudo aconteça dentro dos trâmites legais. E nascerá em Mato Grosso um município muito bem estruturado”, falou Ari Lafin à TV Mais.



CORRIDA ELEITORAL



A sigla mais adiantada é o MDB. A agremiação saiu na frente na largada eleitoral e registrou sua executiva em novembro de 2023. A validade do órgão provisório é até abril de 2024. O presidente é Calebe Francesco Francio, subprefeito do distrito de União do Norte, e nome ventilado à prefeitura.



O PL vem em segundo lugar, abrindo os registros no TRE em fevereiro de 2024. O presidente do diretório municipal do Partido Liberal, Sérgio Kocova Silva, conversou por telefone com o HNT. Kocova compõe a Comissão de Desmembramento de Sorriso (a 420 km de Cuiabá), cidade que perdeu parte do seu território quando a Justiça determinou a emancipação de Boa Esperança. Sérgio disse à reportagem que o grupo queria projetar a pré-candidatura de Calebe Francesco, porém, ainda não há definição de um nome para encabeçar a chapa. Porém, ele acabou fechando com o MDB. Agora, o grupo dialoga para chegar a uma nova indicação.



“O PL em Boa Esperança do Norte ainda não possuí pré-candidato a prefeito. Nós estávamos tentando trazer o Calebe que acabou se filiando ao MDB e agora preside o partido lá. O PL, basicamente, está convidando suplentes de vereadores de cidades vizinhas para se candidatarem a uma das nove novas à Câmara e reflete sobre quem será nossa aposta ao Executivo. O momento é apenas de dálogo, ainda não há nada definido”, falou Sérgio Kocova Silva.



O União Brasil aparece em seguida. O presidente é Silvio André Stolfo, secretário-adjunto de Saúde em Sorriso.



O PSB tem a professora Elis Batistoni como presidente. Ela também lidera as conversações da comissão de educação do partido. Segundo Elis, o grupo não escolheu o pré-candidato à Prefeitura de Boa Esperança e se dedica à formação de chapa de vereadores.



“Ainda não iniciamos essa discussão. Acredito que essa discussão esteja em nossa pauta nos próximos meses, quando nos aproximarmos das convenções. A princípio, temos cinco pré-candidatos a vereador, mas estamos trabalhando para aumentar esse número. Temos por volta de 3,5 mil eleitores no município, muitos em fase de regularização do título ainda”, disse Elis Batistoni.



A criação do Democracia Cristã também foi reconhecida, sendo o único com a executiva de mulheres devidamente organizada. O presidente é Demétrio Cavlak Garcia. Já a presidente do DC Mulher é Juliane Sperluk de Bairros e a vice, Lylian Ribeiro de Lima



O Republicanos é o único partido cujo registro da comissão provisória foi suspenso. Segundo o TRE, não foi informado o CNPJ de um responsável e a tentativa de regularização só poderá ser feita após um período de 30 dias.



LOCAIS DE VOTAÇÃO



Os locais que irão receber as urnas eletrônicas para coletar os votos de Boa Esperança do Norte foram definidos pelo TRE. Será a Escola Municipal Boa Esperança, atualmente pertencente a Sorriso; Escola Municipal Água Limpa, atualmente pertencente ao distrito de Água Limpa, em Nova Ubiratã, e a Escola Municipal Professora Vera Lúcia Schmidt, atualmente pertencente ao distrito de Piratininga, também de Nova Ubiratã.

Agência da Notícia com Hipernotícias