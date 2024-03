Assentamento São Pedro Aguarda Pavimentação Asfáltica: CONTRATO CANCELADO POR ERRO NA LICITAÇÃO

Após a expectativa gerada pela recente licitação para a pavimentação asfáltica no Assentamento São Pedro, um revés inesperado surpreendeu a comunidade. O contrato com a empresa vencedora foi cancelado pela prefeitura devido a um erro no processo de licitação, adiando o tão aguardado projeto que contemplaria uma extensão de 14,05 km. A empresa vencedora do Certame é a Global Engenharia Ltda de Guarantã do Norte.

Impacto na Comunidade

O adiamento da pavimentação afeta diretamente os 776 lotes e cerca de 3.500 residentes do assentamento, principalmente pequenos produtores rurais. A pavimentação esperada não apenas melhoraria o escoamento da produção agropecuária local, mas também representaria um avanço significativo na infraestrutura da região, impactando positivamente a qualidade de vida dos habitantes.

Intervenção Política e Desdobramentos Futuros

A intervenção do senador Wellington Fagundes, que alocou uma emenda parlamentar de aproximadamente 15 milhões de reais para a pavimentação, traz uma luz de esperança para a realização do projeto. No entanto, o cancelamento do contrato demandará uma nova licitação e a observância dos trâmites legais, o que pode resultar em atrasos na execução da obra. O impacto do ano eleitoral também paira como uma incógnita sobre o prazo de conclusão da pavimentação.

Falta de Respostas Oficiais e Agilidade na Republicação do Edital

Até o momento, a prefeitura não emitiu declarações formais sobre a rescisão contratual, deixando a comunidade em suspense quanto aos próximos passos. No entanto, é digno de nota o ágil reposicionamento da prefeitura municipal, que republicou o edital em menos de 24 horas após o cancelamento do contrato, demonstrando comprometimento com a resolução do impasse.

O adiamento da pavimentação asfáltica no Assentamento São Pedro reflete um cenário desafiador para a comunidade, que aguarda ansiosamente por melhorias fundamentais em sua infraestrutura. Enquanto isso, a atenção se volta para o desenrolar dos acontecimentos e para as medidas que serão adotadas para viabilizar a concretização desse importante projeto para a região.

Da redação com Radio Tem