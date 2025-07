Nota de Esclarecimento – Secretaria de Saúde

A Prefeitura de Alta Floresta informa que tomou conhecimento da circulação de um comunicado falso em grupos de WhatsApp, no qual se alega que pessoas vestidas de branco estariam visitando residências para medir a taxa glicêmica dos moradores.

Segundo o boato, essas pessoas seriam, supostamente, portadoras do vírus HIV e teriam a intenção de transmitir deliberadamente a doença, agindo em nome de um grupo denominado “Baleia Azul”. A mensagem também alega, falsamente, que a Vigilância Sanitária e a Polícia Militar teriam emitido um alerta sobre essa situação.

Diante da gravidade das informações e da ampla disseminação da mensagem, a Secretaria Municipal de Saúde esclarece que se trata de uma notícia falsa (fake news). Não há qualquer ação ou alerta oficial relacionado a esse conteúdo.

A Administração Municipal lamenta profundamente a circulação desse tipo de informação, que visa apenas gerar pânico, confusão e desinformação entre os cidadãos.

Reiteramos que todas as ações da Secretaria de Saúde são previamente comunicadas, de forma oficial, pelos canais institucionais da Prefeitura de Alta Floresta. Esses comunicados sempre trazem a identidade visual da Administração Municipal e são divulgados por meios de comunicação confiáveis, como o site e redes sociais oficial e a imprensa local.

Ressaltamos ainda que o município segue as diretrizes das políticas públicas de saúde voltadas às pessoas que vivem com HIV, oferecendo atendimento humanizado, digno e sem discriminação. A propagação de conteúdos como esse, além de irresponsável, reforça o preconceito e a desinformação — condutas que esta gestão repudia com veemência.

Em caso de dúvidas, orientamos a população a buscar informações diretamente nos canais oficiais da Prefeitura, disponíveis no site www.altafloresta.mt.gov.br ou nas redes sociais: @prefeituraaltafloresta.

