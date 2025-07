Mutirão de cirurgias oftalmológicas atende cerca de 300 pacientes em Alta Floresta

A Prefeitura de Alta Floresta deu início nesta semana a um importante mutirão de cirurgias oftalmológicas, com o objetivo de zerar a fila de espera por procedimentos como catarata, pterígio e YAG laser (limpeza de lente). A ação, realizada de 23 a 26 de junho, é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Central Municipal de Regulação, com apoio do Governo do Estado, através do programa Fila Zero, e da deputada estadual Janaína Riva, via emenda parlamentar.

Com média de 60 atendimentos por dia, a mobilização foi planejada para beneficiar aproximadamente 300 pacientes. Além dos que já estavam cadastrados na fila de espera, o mutirão também contemplou pessoas que ainda não haviam solicitado oficialmente os procedimentos, mas procuraram a equipe de saúde ao saber da ação.

Para a enfermeira Letícia Viotto, responsável pela Central de Regulação do município, que planejou junto ao secretário de Saúde Marcelo Costa e acompanhou de perto a organização do mutirão, a iniciativa representa um avanço no atendimento especializado no município. “É uma satisfação enorme poder atender essa demanda reprimida. Havia uma procura muito grande por cirurgias oftalmológicas, e esse mutirão foi pensado justamente para dar conta dessa fila e oferecer mais qualidade de vida aos pacientes”, explicou.

Ela destacou, no entanto, que nem todos os pacientes que estavam na lista puderam ser localizados. “Infelizmente, ainda enfrentamos dificuldades para encontrar algumas pessoas porque muita gente não atualiza o cartão SUS quando muda de endereço ou telefone. Isso acaba dificultando nosso contato e atrasa o acesso ao atendimento”, pontuou.

Apesar disso, a equipe conseguiu ampliar o alcance da ação. “Conseguimos encaixar vários pacientes que ainda não tinham dado entrada na solicitação da cirurgia. Eles souberam do mutirão, nos procuraram e conseguimos incluir essas pessoas. Foi uma oportunidade de atender também quem ainda não tinha conseguido iniciar o processo”, completou Letícia.

O secretário de Saúde, Marcelo Costa, destacou o esforço conjunto que possibilitou a realização do mutirão e o impacto direto na vida da população. “Essa ação é fruto de uma gestão comprometida com as pessoas. Estamos falando de centenas de pacientes que esperavam há muito tempo por esses procedimentos e que agora estão sendo atendidos com dignidade. Quero agradecer ao prefeito Chico Gamba, ao vice-prefeito Robson Quintino e ao nosso secretário de Fazenda, Carlos, pelo apoio fundamental para que tudo isso pudesse acontecer. Saúde pública se faz com responsabilidade, planejamento e união.”

O mutirão é mais uma das estratégias adotadas pela gestão municipal para garantir o acesso a procedimentos especializados e desafogar a rede pública de saúde, especialmente em áreas com alta demanda reprimida.

Marcelo Carvalho

Diretoria de Comunicação