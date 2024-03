Atendimento virtual a vítimas de violência doméstica marca lançamento da Operação Átria em MT

Plantão virtual faz parte do projeto Casa de Euridice, criado em homenagem à dona Euridice Gomes, mãe da primeira-dama

Com foco em ações integradas de prevenção e combate à violência doméstica e aos feminicídios, o Governo de Mato Grosso e a Polícia Civil realizaram, nesta terça-feira (05.03), o lançamento da Operação Nacional Átria, no Plantão de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá.



Deflagrada no mês de março pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Operação Átria é coordenada pela Polícia Civil, no mês dedicado à mulher. O lançamento da operação foi marcado pelo primeiro atendimento virtual do Projeto Casa de Euridice, que tem como princípio a justiça e o acolhimento humanizado das vítimas de violência doméstica.



Diante do cenário de violência doméstica em todo o país, o Governo de Mato Grosso tem atuado, de maneira firme e contundente, no enfrentamento à violência doméstica, com a inserção de ações e projetos, a exemplo do programa SER Família Mulher, da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, e a criação da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis da Polícia Civil.

O projeto Casa de Euridice, desenvolvido pela Polícia Civil e que leva o nome da mãe da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, busca ampliar os atendimentos a vítimas de violência doméstica e vulneráveis, com atendimentos padronizados e garantia à proteção integral como estratégia de enfrentamento à violência, e buscando a interiorização das ações desenvolvidas.



O atendimento virtual, feito pela equipe multidisciplinar do Plantão de Violência Doméstica e Sexual de Cuiabá, funcionará ininterruptamente, 24 horas por dia, levando todas as ferramentas de proteção à mulher disponíveis na Capital às cidades do interior do Estado. O projeto-piloto foi iniciado pela Delegacia de Sorriso e agora será estendido para a baixada cuiabana e região do Araguaia.



A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, relembrou o desafio passado pela desembargadora Maria Erotides de tirar a delegacia 24 horas de atendimento à mulher do papel, projeto que ela idealizava há mais de 10 anos em parceria de diversas mulheres e que até então ainda não tinha sido realizado.



“Na época eu conversei bastante com o governador Mauro Mendes, que me mostrou as dificuldades de efetivo, de custos e eu tentei convencê-lo que realmente era necessário e que eu tinha pegado essa bandeira e precisava realizá-la, que era um desejo meu mesmo que a delegacia 24 horas virasse uma realidade. Porque, como mãe e como filha, eu comecei a entender a necessidade das pessoas que passam por situações de agressões físicas ou moral e fiquei muito preocupada com isso e me dediquei junto a minha equipe, porque ninguém faz nada sozinho”, disse.

“Eu tenho que te dar os parabéns a todos os envolvidos, pois desde que a delegacia foi inaugurada e até hoje eu recebo muitos elogios, do trabalho, da equipe, de todos vocês que trabalham aqui. As pessoas chegam aqui trazendo dores enormes, porque são mães, passam por agressões e quando chegam aqui são bem atendidas, bem acolhidas, recebem além do atendimento o amor humano”, destacou a primeira-dama de Mato Grosso.







Assessoria | Polícia Civil-MT