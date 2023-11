Batalhão Ambiental prende dois homens com peixe de 68 kg e aplica multa de R$ 40 mil

Além do jaú de 68,8 kg, os homens transportavam na carroceria da caminhonete outros dois peixes

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu dois homens, de 35 e 39 anos, durante a Operação Piracema e aplicou multa de R$ 40,4 mil por pesca irregular, em Tangará da Serra (a 251 km de Cuiabá). Com eles, foram apreendidos dois peixes da espécie jaú, um de 68,8 kg e outro de 9,8 kg, e uma cachara, de 9 kg.



Também foram apreendidas três varas de pesca, uma caixa com apetrechos, uma arma de fogo e 19 munições.



O flagrante ocorreu durante patrulhamento terrestre nas proximidades da Cachoeira do Salto Maciel, com a abordagem de uma caminhonete, no domingo (12.11).



Os peixes foram encontrados na caçamba do veículo e com sinais de captura recente. O responsável foi multado e conduzido à delegacia de Polícia Civil, junto com o pescado que foi doado para o Lar dos Idosos, no município.



Piracema



Durante o período de defeso da piracema, que começou em Mato Grosso em 2 de outubro e segue até 1º de fevereiro de 2024, está proibida a pesca nos rios do Estado, sendo permitida apenas a de subsistência e desembarcada, aquela praticada artesanalmente por populações ribeirinhas ou tradicionais, para garantir a alimentação familiar, sem fins comerciais.



Quem desrespeitar as regras do período pode ter o pescado, veículos e equipamentos apreendidos, além de receber multa no valor de R$ 5 mil a R$ 200 mil, com acréscimo de até 150 reais por kg de pescado; e ser conduzido à delegacia. Veja aqui as regras.



Disque-denúncia



A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.



A Sema-MT atende denúncias da população contra crimes ambientais e pescas predatórias pela Ouvidoria, no telefone 0800 065 3838, pelo e-mail ouvidoria@sema.mt.gov.br, pelo WhatsApp (65) 98153-0255 e em suas Unidades Regionais.

Assessoria | PMMT