Desenvolve MT aumenta limite de financiamento para até R$ 1,5 milhão e amplia prazo para pagamento

Carência para o setor do turismo subiu para até 24 meses

A Desenvolve MT, a Agência de Fomento de Mato Grosso, mudou os limites e condições para o pagamento de crédito oferecido aos empreendedores mato-grossenses. As linhas de crédito para investimento e crédito para o setor de turismo passaram a ter novos valores e prazos para a quitação do financiamento.

Os valores para financiamento aumentaram de R$ 1 milhão para R$ 1,5 milhão e o prazo para o pagamento passa de 72 para até 120 meses, com carência de até 12 meses. Para o segmento do turismo, a carência é de até 24 meses.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento e Crédito da Desenvolve MT, Helio Tito Simões de Arruda, com mais recursos disponibilizados no mercado, a intenção é fomentar as empresas em todo o Estado.

“A expansão de limites para financiamento, se faz necessária para atender a demanda do mercado, manter um bom ambiente de negócios, capaz de gerar empregos e melhorar a renda, afirmou.

A Desenvolve Empresarial – linha de crédito destinada para investimentos – possui duas modalidades e atenderá da seguinte forma:

Desenvolve Empresarial Invest

Passa a financiar obra civil, insumos, benfeitorias e bens agregados em definitivo a imóveis próprios ou de terceiros, usina fotovoltaica, móveis e utensílios nacionais novos, aquisição de softwares, além de máquinas e equipamentos. A taxa de juros permanece de 1% ao mês, com bônus de adimplência para pagamento em dia o empreendedor paga 0,70% ao mês.

Desenvolve Empresarial Invest Mix

Financia os mesmos itens que a Invest porém, com capital de giro associado ao investimento até o limite de 30% do valor da proposta de crédito. A taxa de juros permanece em 1,20% ao mês, para pagamento em dia cai para 0,84% ao mês.

Turismo Empresarial

Para os empreendedores do trade turístico, registrados no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos), a linha de crédito Turismo Empresarial, continua financiando projetos de obra civil, máquinas e equipamentos nacionais novos, usina fotovoltaicas, e capital de giro associado ao investimento.

A taxa de juros da linha foi unificada para 1% ao mês, para aquele empreendedor que pagar em dia a taxa é de 0,70% a.m. Para o empresário que tem interesse em financiar veículos para atividade do turismo, as condições permanecem as mesmas, com a taxa de juros de 1,20% ao mês, para pagamento em dia passa para 0,84% ao mês.

Para o secretário adjunto de turismo de Mato Grosso, não existe turismo sem CNPJ. “Aumentar a linha de crédito e os prazos de pagamento traz fôlego e reduz a pressão financeira da operação, trazendo confiança para empreender e incentivando os investimentos no turismo, melhorando serviços e atrativos turísticos”, apontou Felipe Wellaton.

Todo o processo de solicitação do crédito é feito digitalmente, quem tiver interesse em obter mais informações, pode acessar o site da Desenvolve MT, clicar em linhas de crédito, ou entrar em contato pelos telefones (65) 3613-7900 ou WhatsApp de atendimento (65) 9 8421-0356.

Para quem está no interior do Estado, pode também acessar a rede de agentes de crédito, que atuam nas prefeituras conveniadas, com atendimento no Centro de Apoio ao Empreendedor (CAE). A relação também está disponível no site da agência.

Livia Rabani | Desenvolve MT