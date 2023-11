Final da II Copa Servidor Público de Voleibol mostra força do esporte em Alta Floresta

Foi realizada na noite de terça-feira, dia 24, no Ginásio de Esportes da Associação Amorib, a final da II Copa Servidor Público de Voleibol. A final foi entre as equipes da Administração/Esporte/Meio Ambiente e Bombeiros/Escola Militar.

A disputa do terceiro e quarto lugar foi entre Rui Barbosa/Cecília/19 De Maio e UNEMAT/Fórum/PM, ficando a Rui Barbosa/Cecília/19 de Maio, com o terceiro lugar.

O engenheiro civil da Prefeitura, Raimundo Fernando de Souza Fontenele, destaca a força do vôlei e o alto nível de competição, principalmente na final. “O pessoal está de parabéns por esse jogo. A disputa foi digna de uma final”, afirma.

“Agradeço todos os participantes e que contribuíram para o sucesso da competição. Também agradeço a Gestão Municipal. Parabéns aos campões e todas as equipes. Tudo foi muito positivo. Descontração das torcidas, interação dos servidores, ambiente saudável, foi tudo muito bom”, comemora o presidente do Sispumaf, Edmar Silva Vila Nova.

O secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, destaca que a Copa do Servidor já está consolidada no calendário esportivo, que, inclusive, já rompeu fronteiras. “Estamos vendo outras instituições participando, essa confraternização é muito bacana”, comemora.

Quintino também destaca esse envolvimento da Prefeitura e do Sispumaf. “O Sispumaf tem sido muito parceiro, é uma entidade que realmente está ao lado do servidor”, pontua.

Para o prefeito Chico Gamba, além do ambiente saudável, esse momento entre amigos é muito bacana. “Muitos amigos juntos, conversando, torcendo. Esse ambiente é muito bom. E, como é bom ver os servidores nessa alegria. O esporte está em alta e nos próximos dias vamos receber um evento muito importante”, finaliza.

Para os amantes e simpatizantes do vôlei a final da Copa do Servidor deixou uma boa impressão e sensação de quero mais, que será suprida na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de novembro, com a realização da Super Liga C, no Ginásio de Esportes Pezão.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação