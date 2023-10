Seleção Brasileira chega em Cuiabá para duelo contra a Venezuela quinta-feira na Arena Pantanal

A Seleção Brasileira já está em Cuiabá para o confronto contra a Venezuela nesta quinta-feira (12). A partida será disputada na Arena Pantanal, às 20h30 (de MT), e valerá pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira (17), o Brasil encara o Uruguai, em Montevidéu.

O treinador Fernando Diniz e a comissão técnica chegaram à capital mato-grossense nesse domingo (8). Mais atletas chegarão a Cuiabá ao longo desta segunda-feira (9).

Em sua chegada a Cuiabá, Diniz também falou dos últimos dias que viveu, com destaque para a classificação à final da Conmebol Libertadores, na última quarta, após vitória do Fluminense sobre o Internacional. “Para mim está sendo um prazer, gosto daquilo que eu faço. Foi uma semana bastante emocionante, principalmente o jogo de quarta-feira, a classificação do Fluminense, algo que não acontecia desde 2008. A gente ficou muito feliz, uma descarga muito grande de energia. Hoje teve clássico e não conseguimos manter o rendimento. Estou muito motivado, voltar aqui é sempre uma honra, uma alegria contribuir com a Seleção”, declarou.

Para essas partidas contra a Venezuela e Uruguai, Fernando Diniz perdeu quatro jogadores por lesão, sendo três laterais: Caio Henrique, Renan Lodi e Vanderson, além do atacante Raphinha.

Nos lugares deles foram convocados Guilherme Arana, Carlos Augusto, Yan Couto e David Neres. “Infelizmente tivemos lesões. O Arana a gente tem acompanhado ele bem, vem em franca evolução. O Carlos Augusto também é um jogador monitorado, não tivemos surpresas. São jogadores que estavam na lista larga. A gente espera que eles cheguem bem aqui e consigam render aquilo que a gente viu nos clubes”, disse Fernando Diniz.

Confira os jogadores convocados pela Seleção:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo) Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão)

Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão) Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras) Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Junior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)

O Documento