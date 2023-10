Projeto de etnoturismo de MT é habilitado para o Prêmio Nacional de Turismo 2023

Projeto prevê a promoção da cultura dos povos indígenas das etnias Haliti-Paresi, em Tangará da Serra

O projeto “Menane Haliti Etnoturismo – Uma experiência única e exclusiva” foi habilitado para concorrer ao Prêmio Nacional de Turismo. A premiação busca reconhecer iniciativas que promovam e fortaleçam o turismo brasileiro. De autoria do consultor de turismo Sidnei Varanis, o projeto recebeu apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, por meio da adjunta de Turismo, para promover o etnoturismo responsável e sustentável, levando os interessados para entrarem em contato com a cultura dos povos indígenas das etnias Haliti-Paresi, em Tangará da Serra.



Por meio do projeto, diversas atividades serão desenvolvidas com os turistas na região, como grafismo indígena, rodas de histórias, banhos de rio e flutuação, oficinas de artesanato e linguagem, demonstração de cantos e danças típicas das aldeias, atividades esportivas e a apresentação de um documentário.



Aline Fonseca de Campos, coordenadora de Estrutura e Qualificação no Turismo, disse que ter o projeto Menane Haliti Etnoturismo habilitado no edital do prêmio vai fomentar a ida de turistas nas comunidades tradicionais.



“Ele nos coloca em um cenário de destaque na atividade, despertando o interesse de turistas que pretendem viver essa experiência de conexão com a natureza e às comunidades tradicionais a visitar o nosso Estado. Foram 12 meses de muito foco e trabalho, com certeza é gratificante ter um projeto apoiado por nossa equipe concorrendo”.



Além do apoio da Sedec, o projeto também contou com a colaboração da Secretaria Municipal de Turismo de Tangará da Serra e do deputado estadual Gilberto Cattani.



“Este projeto é resultado do esforço coletivo de talentosos profissionais. Ele promove o turismo de base comunitária nas cinco vibrantes aldeias indígenas Haliti-Paresí em Tangará da Serra. É uma honra concorrer ao prestigiado Prêmio Nacional de Turismo 2023, reafirmando nosso comprometimento em celebrar e enaltecer a rica herança cultural indígena de nossa nação”, disse Varanis.



Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas no site: menanehaliti.com.br

Igor Moreno | Assessoria/Sedec