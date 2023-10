Perícia médica durante o mutirão do INSS somente pelo telefone 135 e aplicativo Meu INSS

Mutirão é um movimento do INSS para reduzir a fila de espera para a realização de perícias médicas

Acontecerá em Alta Floresta entre os dias 09 a 14/10 nas agências do INSS de Alta Floresta e Colíder o mutirão do INSS para reduzir a fila de espera para perícias médicas. Serão 40 perícias realizadas diariamente nesses dias.

A realização deste mutirão é consequência dos trabalhos do vereador Adelson Servidor, que se iniciou no seu primeiro ano de mandato. “Em 2021, estive percorrendo todos os municípios do norte de Mato Grosso, entregando ofícios para os prefeitos e presidentes de câmaras municipais, conclamando para cobrarmos do INSS em Brasília para que fosse contratado mais médicos peritos para o norte de Mato Grosso”, disse Adelson.

“Ainda no ano de 2021 encaminhei através da Câmara Municipal, indicação para todos os Deputados Federais de Mato Grosso, Senadores, Presidente da República, Ministério da Previdência e Agência Regional do INSS, cobrando para que seja reduzida a fila de espera para perícias médicas e agora no dia 13 de agosto de 2023 encaminhe ofício para o Ministro da Previdência, Carlos Lupy, solicitando este mutirão para Alta Floresta”, complementa.

O vereador informa a população de Alta Floresta e região que as perícias médicas serão marcadas somente pelo telefone do INSS 135 e aplicativo. “Não existe outro caminho para agendar ou reagendar as perícias médicas. Quem já tem agendado para ser realizada em outra data, pode ligar no telefone 135 e reagendar para que seja realizada neste mutirão”, informa Adelson.

O vereador enfatiza que existem casos de marcação de perícias para outras cidades de Mato Grosso. “A fila de espera para a realização de perícias médicas já chegou em torno de 10 meses. Outros casos que estão sendo agendados para Sinop, Cuiabá e até para outras cidades e estado. Neste caso, quem está esperando a data para realizar a perícia pode aproveitar esta grande oportunidade e antecipar através do mutirão”, complementa.

Para o vereador, é superimportante que todas as pessoas que necessitam realizar a perícia médica liguem no telefone 135 ou aplicativo para confirmar o agendamento, pois este é o único canal de atendimento do INSS, em caso de impossibilidade de comunicação pelos canais mencionados, cabe a agência de Alta Floresta tirar as dúvidas.

Adelson lembra ainda que esteve em Sinop e em Cuiabá, nas respectivas Gerências Regionais do INSS buscando informações sobre a realização deste mutirão. “O mutirão é um movimento exclusivamente do INSS, que desde o ano passado já vem sendo adotado em outros estados e que este ano já aconteceu em Cuiabá e agora está acontecendo nas principais cidades de Mato Grosso. Vale ressaltar que é uma oportunidade única para quem está na fila de espera para a realização de perícias médicas e garantir o seu direito previdenciário”, finaliza.

Edemar Luiz Savariz

Assessoria