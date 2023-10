CMDCA divulga resultado da eleição para o Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), divulgou na manhã de hoje, dia 2 de outubro, o resultado final da eleição para conselheiro tutelar 2024/2028.

De acordo com o Edital nº 012/2023, a Comissão Especial para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, constituída pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente do município de Alta Floresta, na forma Ata de apuração de 1 de outubro e Resolução nº 025/2023, torna público o resultado da eleição dos membros para o Conselho Tutelar.

As cinco candidatas eleitas foram: Adélia Almeida dos Santos (259 votos); Rosely de Fátima S. Mello Godoy (228 votos); Dineile Aparecida Modesto Sadim (178 votos); Sandra Maria C. Pereira Duarte (173 votos) e Francisca Carmo dos Santos (159 votos). Confira em anexo o resultado completo.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação