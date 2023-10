Equipes do Vigia Águas e Fiscalização acompanham coletas de amostras de água realizada por concessionária

Equipes da Prefeitura estiveram acompanhando funcionários da concessionária de água na coleta de amostras. Esse trabalho é realizado mensalmente e objetiva verificar a qualidade dos serviços que são prestados. Acompanharam as atividades os servidores da equipe do Vigia Águas e da Fiscalização.

O Assessor de Saúde Pública, Edson Rodrigues, explica que existem protocolos que precisam ser respeitados e seguidos para que se obtenha resultados precisos. “Existem alguns protocolos que precisam ser seguidos. Ao seguir esses protocolos, alcançados os resultados dentro da realidade”.

Nesse trabalho de coleta do Vigia Águas é realizado testagem para cloro, turbidez e coliformes. Para o cloro a testagem é realizada na hora e verifica o nível de cloro presente na água. No caso da testagem de coliformes, é preciso realizar a higienização da torneira, além de dar vazão de água por três minutos, somente depois deste processo é realizada a coleta e encaminhada para laboratório de referência. A testagem de turbidez é para verificar a transparência da água e a testagem de coliformes é para checar se há algum tipo de bactéria.

O Diretor de Saúde Pública, Alex Schweig, explica que hoje os exames são encaminhados para um laboratório de apoio, porém, em breve, Alta Floresta contará com local próprio. “Estamos estruturando isso. E, além de atender nosso município, também teremos condições de atender, por exemplo, Carlinda e Paranaíta”, disse.

Segundo o Diretor Operacional da Iguá, Cristian Martarello, a empresa está trabalhando constantemente em busca de melhorias. “Nós também fazemos essas coletas, estamos buscando evoluções continuas”, justifica.

Outro fator importante para o bom andamento deste trabalho é a Ouvidoria Municipal. A fiscal Marta Cantelli, destaca que a população precisa acionar os canais oficiais da Prefeitura. “Nosso papel é estar atenta as denúncias. Sempre reforçamos da importância dá população utilizar os canais de Ouvidoria do município. Nosso papel só será efetivado se você acionar nossa Ouvidoria”, explica.

Ainda de acordo com Marta, é preciso haver estatísticas oficiais para fazer as devidas cobranças. A Ouvidoria Municipal pode ser acionada através do e-mail: ouvidoria@altafloresta.mt.gov.br ou ainda pelos telefones (66) 3512-3105/0800-645-6100.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação