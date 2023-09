Alta Floresta: médico é afastado do Hospital Regional e denunciado ao CRM após droga ser encontrada em seus pertences e por sinais instáveis de consciência

O caso foi registrado no sábado (09) em Alta Floresta, onde o profissional médico de 51 anos, que até então prestava serviços no Hospital Regional Albert Sabin, ser foi flagrado com sinais instáveis, trêmulo, atordoado, pernas moles, aparentando desmaiar e falando coisas sem sentidos.

Conforme ocorrência que a reportagem do Notícia Exata teve acesso, durante os procedimentos preliminares para adentrar a sala de cirurgia e ao fazer a higienização junto com o suspeito, um servidor da unidade percebeu que o médico não estava em condições de trabalhar.

De acordo com as informações ele estava trêmulo, atordoado, pernas moles, aparentando desmaiar, falando coisas sem sentidos.

Após o suspeito ser impedido de entrar na sala de cirurgia por estes motivos, conseguiu sair de onde estava ir até sua sala, pegou suas coisas no armário e saiu em um veículo de aplicativo.

Após, o comunicante foi até a sala onde ficavam os objetos do suspeito e lá encontrou um invólucro de substância análoga a cocaína, acionando a polícia.

Conforme a Polícia Civil, o profissional chegou a ser levado à delegacia, onde foi lavrado termo circunstanciado de ocorrência e o suspeito foi liberado.

O que diz a SES-MT

Em nota enviado ao Notícia Exata, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) se posicionou a respeito do ocorrido. Confira abaixo:

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), informa que o profissional não integra mais a equipe médica do Hospital Regional de Alta Floresta. A SES esclarece que a unidade de saúde registrou no dia 09.09 um Boletim de Ocorrência contra o médico, que apresentava sinais instáveis de consciência e equilíbrio, além disso, a direção do hospital também denunciou o caso para o Conselho Regional de Medicina (CRM) para as devidas providências.

