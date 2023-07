Procon de Alta Floresta alerta empresários contra atuação de estelionatários

Estelionatários estão se passando por servidores do Procon de Alta Floresta para aplicar golpes nos comerciantes. De acordo com relatos repassados para a Coordenação da Unidade do Procon, essas pessoas estão visitando os empresários e oferecendo placas de identificação e cobrando o valor de R$ 400,00.

“Nosso Procon recebeu denuncias de pessoas vendendo placas de identificação”, argumenta a Coordenadora do Procon, Adelina Amorim. Ela ainda completa. “Os nossos fiscais realizam um trabalho contínuo em nosso comércio de orientação, onde orientamos para deixar essas placas visíveis”, completa.

Adelina explica que essas placas com os dizeres “forma de pagamento”, “Não fume” e “endereço e informações de contato com Procon”, precisam estar em um lugar visível, porém, não há um padrão para essa identificação. “O Procon não vende nenhum tipo de produto ou placa. Apenas orientamos sobre essa utilização”, alerta.

A coordenadora também orienta que, caso algum empresário receba pessoas oferecendo esse tipo de produto, que acione imediatamente o Procon, através do telefone/whatsapp (66) 3903-1040 ou na Avenida Ariosto da Riva, 3113. Também no e-mail: procon@altafloresta.mt.gov.br. Horário de atendimento das 8h às 16h.

Fabio Bonadeu

Diretoria de Comunicação