Equipe multidisciplinar do CER participa de desenvolvimento de Projeto Terapêutico Singular

A equipe multiprofissional do Centro Especializado em Reabilitação (CER), vem reunindo-se com os profissionais de diversas áreas da unidade, com objetivo de dar seguimento ao Projeto Terapêutico Singular (PTS).

O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas com um indivíduo, uma família ou ainda um grupo que resulta da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.

Cada usuário inserido nos serviços ofertados pela unidade, terá um PTS, para que assim, o mesmo tenha um atendimento de maior qualidade e seja acompanhado pelos setores que é necessário para que sua reabilitação seja concluída com êxito. Para mais informações procure o CER, que está localizado na Rua DF – atrás da Praça Cívica. Telefone/WhatsApp (66) 3903-1178.

Centro Especializado em Reabilitação