Autor de massacre de sete pessoas em bar de Sinop se entrega à polícia

Autor da chacina de 7 pessoas em um bar em Sinop, Edgar Ricardo de Oliveira, 30 anos, se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira, 23 de fevereiro. Ele estava escondido em uma casa no bairro Jardim Califórnia, na mesma cidade, e articulou com seu advogado para se entregar sem confronto, após ver que seu comparsa havia sido morto em confronto com a polícia.

A casa onde Edgar estava escondido fica próxima à região na qual o Batalhão de Operação Especiais (Bope) fez buscas na tarde de quarta-feira (22). Ele abriu o portão para o delegado já com a mão na cabeça.

Uma das condições estabelecidas para sua entrega era que a imprensa estivesse presente. A medida tinha objetivo de garantir a integridade física de Edgar no momento da prisão.

Questionado pela imprensa sobre o motivo para matar Larissa Frasão, de apenas 12 anos, Edgar afirmou que pretendia “poupar a vida”. As imagens da chacina, porém, mostram que Edgar atirou na criança pelas costas, enquanto ela tentava fugir dos executores.

Marcos Vinícius, advogado de defesa de Edgar Ricardo de Oliveira, enfatizou que o atirador foi entregue em segurança à Polícia Civil. Ele não forneceu mais detalhes sobre como a defesa do atirador será realizada, nem sobre a versão de Edgar para a chacina.

O advogado se limitou a dizer que só foi contratado para atuar até essa parte do processo e ainda precisa conversar com Edgar para se posicionar.

O comparsa de Edgar, Ezequias Souza Ribeiro, 27 anos, foi morto após entrar em confronto com o Bope. Ezequias era o homem que aparecia com uma pistola nas imagens da chacina e foi responsável por render as sete vítimas para que Edgar os assassinasse.

Igor Guilherme

Estadão Mato Grosso