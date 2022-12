Festa de Natal contou com Casinha do Papai Noel, reabertura do Avião Douglas DC-3 e shows beneficentes

A noite deste domingo brilhou muito com a inauguração das luzes de Natal da Praça do Avião. O evento especial contou com a iluminação do Avião Douglas DC-3 e de diversos enfeites gigantes espalhados pela praça, incluindo uma Árvore de Natal enorme. O evento marcou também o início das festividades de Natal do município de Alta Floresta e a reabertura do Avião Douglas DC-3, que estava fechado há muito tempo devido às reformas.

“Hoje para mim é um momento extremamente importante porque depois de quase dois anos que estamos trabalhando na reforma desse avião, hoje a gente tem aqui a alegria de dizer para a população que o Avião, que esse patrimônio público que é de vocês, está aberto para vocês a partir de hoje, então usem com muito carinho e com muito cuidado”, disse a Secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário. Ela ressaltou que este avião é o único patrimônio histórico tombado por lei em Alta Floresta e sua reabertura será de extrema valia para toda a população.

Após a reabertura do avião, foi aberta a Casinha do Papai Noel, momento muito aguardado por todos, principalmente pelas crianças que formaram uma enorme fila para ver o bom velhinho. “Nós trabalhamos bastante, mas conseguimos fazer dar tudo certo para hoje inaugurar a casinha do Papai Noel que está uma maravilha. Estou muito feliz de ver essa criançada visitando a nossa casinha”, disse Vilma Gamba, primeira-dama e idealizadora do projeto Eu Amo e Cuida de Alta Floresta, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário. Ela informou que quem não pôde comparecer no evento deste domingo, tem a oportunidade de visitar a casinha durante a semana, já que ficará aberta em horários comerciais. Contudo, o Papai Noel só visitará as crianças nos finais de semana. “O Papai Noel também tem os afazeres dele, mas nas sextas, sábados e domingos ele vai estar aqui para divertir a criançada, entregar balinhas, e para os grandinhos também”, brincou Vilma.

Bruno Felipe

Jornal O Diário