Dezembro Vermelho: abertura oficial da Campanha aconteceu em 25 de novembro

A Secretaria municipal de Saúde, por meio do Programa IST/Aids e Hepatites Virais, realiza a abertura oficial da campanha Dezembro Vermelho, sobre a luta contra o vírus HIV e a Aids, no dia 25 de novembro, às 19h, no salão nobre da FADAF.

A ação contou com uma palestra e roda de conversa com Evandro Manchini, “Poder falar: Quebrando o silêncio em torno do HIV”. Um momento que visou enfatizar a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

A Aids é uma doença causada pela infecção do Vírus da Imunodeficiência Humana (da sigla em inglês HIV). O vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. Os pacientes que vivem com HIV, podem transmitir o vírus para outras pessoas através de relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção.

Atualmente o Serviços de Atendimento Especializado (SAE), atende 193 pessoas vivendo com HIV na regional do município de Alta Floresta. Dentre os objetivos do Dezembro Vermelho, está a importância de informar sobre a realização do teste, além da proteção. Em Alta Floresta e região, as pessoas diagnosticadas com HIV são acompanhadas pela equipe do Programa IST/AIDS do município. Vale ressaltar que o atendimento e o tratamento HIV/Aids são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

O dia Mundial de combate a AIDS, internacionalmente definido como 1º de dezembro, é uma data voltada para que o mundo uma forças para conscientização das pessoas sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida. O Dezembro Vermelho no Brasil é instituído pela Lei nº 13.504/2019.

Eliza Gund

Direção de Comunicação