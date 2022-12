Estudantes Altaflorestenses do Colégio Militar Dom Pedro II visitam o Sítio Arqueológico Pedra Preta em Paranaíta

Na terça 22 de novembro de 2022, a Gestão municipal de Paranaíta, por meio da Secretaria de Turismo, acompanhou professores e estudantes do colégio Dom Pedro II, em visita educacional turística ao Sítio Arqueológico da Pedra Preta.

Na ocasião o Secretário Netinho participou da atividade, que teve o acompanhamento técnico do 7ª Comando Regional de Bombeiro Militar de Alta Floresta no decorrer das atividades de campo, e contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta.

Os Professores e estudantes da Escola Estadual Dom Pedro II, puderam apreciar a caminhada na trilha em meio ao contato com a natureza, e que mesmo com alguns obstáculos naturais nas trilhas e a subida na Pedra, gerou gratificação, pela vista panorâmica de excelência, rodeada da fauna e flora local.

Os alunos puderam aprender na prática sobre muitas informações regionais que geram conhecimentos, e certamente jamais irão esquecer a experiência e que podem utilizar em sua jornada de vida.

Ao subir no ponto mais alto da Pedra, conseguiram ter a experiência da beleza diferenciada, é um lugar deslumbrante com uma visão privilegiada, realmente magnífica.

Somente quem já teve a oportunidade de visitá-la, saberá descrever o que vivenciou.

A PEDRA

Localizada no bioma da Floresta Amazônica em Paranaíta Mato Grosso, o Sítio Arqueológico da Pedra Preta fica a cerca de 30 quilômetros do perímetro urbano.

Hoje o local é considerado um Santuário da História antiga, sendo um dos maiores painéis de pictugravuras rupestres do mundo, com um potencial turístico fascinante ao olho humano.

O monumento tem aproximadamente 05 alqueires de extensão, e 70 metros de altura, com diversas escritas e desenhos de várias formas que instigam a imaginação dos visitantes. O local provoca diversas perguntas peculiares a serem respondidas, pode gerar novas descobertas por meio de suas pesquisas. A descoberta da Pedra Preta, se deu em meados da colonização regional.

Um imenso bloco rochoso, com enigmáticas e maravilhosas artes rupestre desenhadas a céu aberto, que guardam segredos inimagináveis, que como mencionado, aguçam a curiosidade de todos, e que talvez no futuro próximo possam revelar sobre o conhecimento de quem ali passou e ainda atrair mais entusiastas, turistas e pesquisadores para conhecerem o monumento histórico patrimônio da humanidade único no mundo.

