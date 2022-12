Dia do Pioneiro é marcado por homenagens em Alta Floresta

Na manhã do dia 25.11, dia que é comemorado o Dia do Pioneiro, o Parque dos Pioneiros Ludovico da Riva Neto foi palco de uma celebração que reuniu pioneiros do município de Alta Floresta. O momento, ofertado pela Prefeitura Municipal e organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Juventude, foi marcado pela homenagem a seis famílias pioneiras.

“Dizem que eu sou pioneira, as vezes a gente é pioneira de tantas coisas e não sabe, quando a gente escolheu vir para Alta Floresta, devemos ao Nilson Boschiroli que nos convidou para vir pra cá e eu agradeço a ele, eu trouxe minhas filhas pequenas e aqui era incrível”, apontou a pioneira professora Vilma Dresch, lembrando de momentos da colonização, a falta de energia elétrica entre outras dificuldades, mas garantindo que a população era feliz. “É possível a gente ter de tudo, a gente recorda e se remete ao passado, temos muita coisa em bagagem, honestidade, vontade de viver e saúde, então esse tripe alicerça uma vida, alicerça a família, alicerça tudo para fazer com que continuemos felizes e prósperos”.

Pioneiro desbravador do município, hoje ocupando o cargo de prefeito municipal, Valdemar Gamba fala do evento com gratidão. “Olha, é uma satisfação muito grande a gente fazer parte aqui do dia do pioneiro, como pioneiro desbravador, e a gente chegar aqui e ver tantas carinhas aqui que chegaram bem no começo da colonização, como o Seu Severo que é uma pessoa que veio abrindo as picadas. Com essa visão que nossos pais que nos trouxeram para cá, com essa visão de que um dia nós teríamos um futuro melhor e agora esse futuro chegou, essa cidade hoje é comentada em todo lugar. Alta Floresta está bombando e não podemos esquecer da família da Riva. Quero parabenizar todos os pioneiros, que vieram para fazer essa Alta Floresta da forma que está, de onde saímos e para onde chegamos, tenham certeza que nós vamos chegar muito além disso para que as nossas pessoas tenham uma qualidade vida diferenciada”, destacou o prefeito.

O momento contou com um café da manhã compartilhado, muitas histórias relembradas e o plantio de árvores no bosque do parque dos pioneiros. Foram homenageadas as famílias: Gaudêncio; Nascimento; Araújo; Santos e Paula. Homenageados ainda o senhor João Gomes Santana que foi o 1º Comandante da Polícia Militar no município. Irene Duarte, primeira professora alfabetizadora da educação infantil e Rosangela Franchini, auxiliar da primeira professora alfabetizadora da educação infantil.

“Nós queremos deixar o registro para Alta Floresta, para que daqui a cem anos ninguém precise começar do zero para escrever a história de Alta Floresta que essa história seja construída a longo dos anos. Então nós agradecemos demais o prefeito Chico Gamba que dá o apoio total para este evento, esta semana do pioneiro, ele que também é um pioneiro então ele sabe qual é o valor, ele fala com tanto amor, então eu quero só gradecer a cada um dos pioneiros e pioneiras que deixaram o conforto das suas cidades e vieram aventurar nesse pedacinho de Amazônia legal e escreveu essa história tão bonita para que hoje nós pudéssemos estar aqui vivendo nessa terra tão abençoada sonhada por cada um de vocês”, pontuou a secretária de Cultura e Juventude, Elisa Gomes.

Eliza Gund

Direção de Comunicação