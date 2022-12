Vereadores participam de entrega de veículos adquiridos com recursos destinados pelo deputado Nininho

A Prefeitura de Alta Floresta recebeu na tarde de quinta-feira (17.11) uma Camionete Triton com tração 4×4 e uma Pick-Up Strada 1.4. Os veículos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares destinadas pelo deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho e foram entregues para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

A Triton custou R$ 250 mil e a Pick-Up R$ 100 mil e foram entregues para o prefeito Valdemar Gamba pelo empresário Fabrício Bortolini, filho do deputado Nininho.

Conforme a Prefeitura, os dois veículos vão atender as necessidades do gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e do Centro de Convivência do Idoso (CCI).

O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Oslen Dias dos Santos, o Tuti, a vereadora Leonice Klaus dos Santos, e os vereadores Francisco Ailton dos Santos e Naldo da Pista participaram da cerimônia e agradeceram o deputado Nininho por estar sempre presente em Alta Floresta com recursos importantes para o atendimento da população.

Eles também destacaram que através de emendas destinada por Nininho, a Prefeitura de Alta Floresta adquiriu e deverá receber em breve uma Van para fazer o transporte de pacientes em Cuiabá em atendimento às demandas da Casa de Apoio, e uma ambulância para atender a população da Pista do Cabeça. Os dois veículos estão em processo de compra e custarão R$ 400 mil e foram reivindicações feitas pela vereadora Leonice Klaus e pelo vereador Naldo da Pista, respectivamente.

A cerimônia de entrega dos veículos contou ainda com a presença do pecuarista Celso Gomes dos Santos, do secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eloi Luiz de Almeida José Luiz Augusto Teixeira, diretor de indústria, comércio e serviço.

LINDOMAR LEAL

Assessoria de Imprensa