Alunos do curso de Engenharia Industrial do SENAI se formaram após última apresentação

Foi realizada no último sábado, dia 03 de dezembro, a formatura dos alunos de duas turmas de Engenharia Industrial ofertadas pelo SENAI de Alta Floresta. A equipe do Jornal O Diário acompanhou o evento que contou com uma apresentação final com o resumo daquilo que foi aprendido durante as 200 horas de curso (aproximadamente 3 meses). O seminário foi apresentado para um público formado pela família dos formandos e alguns convidados especiais do ramo da indústria, comércio e política do município.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o instrutor do curso, Machsuel Franciso Raimundo, disse que esta capacitação profissional foi realizada através do programa “Emprega Mais”, onde foram escolhidos alunos em condição de vulnerabilidade social para que pudessem participar de forma gratuita. “É uma iniciativa muito interessante. São pessoas muito humildes, com o objetivo de serem inseridas no mercado de trabalho e adquirir conhecimento”, disse ele.

Durante a formatura, as duas turmas fizeram uma espécie de ‘apresentação de fechamento de curso’ com dois temas distintos e os convidados tomaram notas durante a apresentação para gerar diálogo e mais aprendizagem. “Foi um desafio imposto para eles, para que eles pudessem, de alguma maneira, expor o que eles aprenderam aqui no SENAI para a família e para pessoas importantes na região de Alta Floresta, na área da indústria e também no setor de eletricidade; eles prontamente aceitaram e foi esse espetáculo! Foi um dia memorável”, pontuou Machsuel.

Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a formanda Genecy Alves, disse que pensou em desistir logo no começo do curso, mas ela persistiu e retomou os estudos com a ajuda da equipe do SENAI, que sempre à incentivava. “Eles me incentivaram a não desistir! O professor tem uma preocupação com todo os alunos, sempre procurando saber se você entendeu, se você não entendeu. Eu mesma sempre tive dificuldade, mas não desisti por conta que ele sempre estava auxiliando. Hoje sou muito grata a todos”, declarou Genecy. Ao final das apresentações, pudemos conhecer as estruturas do SENAI e foi oferecido um gentil coffe brack aos convidados.

Bruno Felipe

Jornal O Diário