Bolsonaristas são presos por ato terrorista no Mato Grosso

Um dos suspeitos tem passagem por homicídio, segundo a Polícia Federal. Eles foram presos com armas e objetos inflamáveis

Dois homens suspeitos de atearem fogo em pelo menos três carretas que furavam os bloqueios antidemocráticos na região norte de Mato Grosso, nesta segunda-feira (21), foram identificados e presos.

Um deles é Olair Correia, produtor rural em Sinop, onde ocorreram as prisões. O manifestante participava ativamente dos protestos e arrecadava dinheiro para financiar os atos. Inclusive, chegou a divulgar nas redes sociais um vídeo pedindo doações de alimentos para alimentar as pessoas que fazem parte dos atos nas rodovias.

O outro é Danilo José Ribeiro de Sousa que tem uma passagem por homicídio, segundo a Polícia Federal.

Conforme publicado no O Globo, eles estavam com uma arma de fogo, quase R$ 10 mil em dinheiro, nove galões de gasolina, isqueiros, duas sacolas com tecido usado para fazer com que as chamas se alastrassem mais rápidos, além de facas e facões.

Em um dos incêndios, os homens renderam e sequestraram um funcionário da concessionária Via Brasil BR-163, responsável pelo trecho da BR-163 entre Sinop e os acessos aos portos em Miritituba, no Pará.

A caminhonete dos criminosos foi identificada a partir de vídeos gravados por testemunhas. Uma das imagens mostra os homens se aproximando de uma carreta, na zona urbana de Sinop, e ateando fogo.

No boletim de ocorrência, a polícia descreve que os veículos foram incendiados mediante violência e atos análogos a terrorismo. Outros dois foram incendiados na BR-163, uma das rodovias com mais pontos interditados no estado. Um deles era um caminhão-tanque e outro era uma carreta com carga de milho.

Ambos prestaram depoimento da delegacia da PF em Sinop e foram levados para a Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira, na cidade.

Site Mídia Ninja