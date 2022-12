Casos confirmados de Covid-19 aumentam em Alta Floresta

Em menos de uma semana, 13 novos casos foram confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Desde o dia 21 de novembro, o município de Alta Floresta vem registrando uma significativa alta no número de casos confirmados de covid-19. Neste dia, o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde apontou que o município possuía 14 casos ativos. No dia seguinte, os casos saltaram para 22. Na quarta-feira, dia 23, cinco novos casos foram confirmados, aumentando o número para 27. No registro geral, o boletim aponta que desde o início da pandemia do novo coronavírus existem 19053 casos acumulados, sendo 18846 casos recuperados. Além disso, 180 pessoas morreram em decorrência de complicações da covid-19.

Devido ao aumento em território nacional, a Anvisa voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras em todos os voos. Algumas universidades do estado de Mato Grosso também estão recomendando a volta do uso de máscaras dentro das instituições de ensino. A Secretaria de Saúde ainda não informou se o uso de máscaras em ambientes fechados voltará a ser obrigatório em Alta Floresta, contudo, o Secretário José Aparecido reforçou para que a população mantenha o calendário de vacinação em dia, além disso, continue tomando todas as medidas possíveis para a prevenção da disseminação do novo coronavírus.

Bruno Felipe / Jornal O Diário