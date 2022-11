Escola Princípio da Sabedoria promoveu a 5ª Mostra Pedagógica com o tema Fauna e Flora

Os professores e alunos desenvolveram as atividades utilizando produtos recicláveis para recriar a vida dos animais e das plantas.

Foi realizada na noite do último sábado, dia 19 de novembro, a 05ª Mostra Pedagógica da Escola Municipal Princípio da Sabedoria Jayme Verissimo de Campos Jr. O evento contou com a exposição dos trabalhos dos alunos feitos durante o ano de 2022, com o tema Fauna e Flora. A equipe do Jornal O Diário acompanhou boa parte do evento que iniciou com algumas apresentações artísticas, incluindo a contação de histórias, dos próprios alunos da instituição. Pais, alunos e toda a comunidade escolar se fizeram presentes no evento que contou ainda com a participação de algumas autoridades municipais como vereadores e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

A escola atende crianças de 04 meses a 05 anos de idade. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, a diretora da escola, Maria Jaqueline, disse que a noite foi memorável. “Uma noite realmente muito especial onde a gente pôde mostrar toda o trabalho de um ano letivo, a gente fez todo o nosso trabalho pautado no nosso projeto Fauna e Flora; foi tudo pensado para trazer alegria e promover o desenvolvimento das crianças”, disse ela. Vale lembrar que cada turma escolheu uma planta ou um animal para trabalhar durante o projeto. Uma das turmas, por exemplo, escolheu trabalhar o desenvolvimento da borboleta, desde o nascimento em ovos, evoluindo como uma lagarta e passando pela metamorfose de uma borboleta.

Outra classe escolheu a vida das abelhas onde fizeram pinturas com os próprios pés para desenharem o formato dos insetos. Os professores e alunos desenvolveram estas atividades utilizando produtos recicláveis para recriar a vida dos animais e das plantas. Lembrando que a escola promove a mostra pedagógica uma vez por ano, mas devido a pandemia do novo coronavírus, a mostra ficou sem ser realizadas por dois anos. “Foi um sucesso, graças a Deus, a comunidade veio participar e foi uma noite maravilhosa”, concluiu a diretora.

Bruno Felipe / Jornal O Diário