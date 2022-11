Vigilante atira na ex-companheira em frente ao Hospital Regional de Alta Floresta

Um dos vigilantes que atua no H.R. teria se desentendido com sua ex-esposa e efetuado um disparo de arma de fogo em seu braço.

A Polícia Militar de Alta Floresta registrou na manhã desta sexta-feira, dia 18 de novembro, uma tentativa de feminicídio em frente ao Hospital Regional de Alta Floresta. De acordo com as informações da PM, um dos vigilantes que atua no H.R. teria se desentendido com sua ex-esposa e efetuado um disparo de arma de fogo em seu braço esquerdo.

O representante da Vigilância de Alta Floresta, Eduardo Patricio, foi o primeiro a chegar no local logo após o fato e em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, Eduardo disse que encontrou o suspeito ainda com a arma em punho, mas abaixada. Ele tirou a arma da mão do suspeito o qual não reagiu. “Foi um momento de desespero, foi uma burrice que ele fez na vida dele, mas espero que ele possa refletir bem e torcer para que não aconteça nada com a mulher”, disse Eduardo.

A equipe do Jornal O Diário apurou que o suspeito, de aproximadamente 30 anos, se separou da esposa há cerca de 03 meses e arrumou dois empregos. Ele já atuava como vigilante no hospital e recentemente a sua ex-esposa conseguiu um emprego no mesmo hospital; segundo relatos repassados para nossa equipe, ela teria feito isso justamente para ficar mais próximo do ex-companheiro, numa espécie de ‘provocação’ para com o mesmo.

A vítima foi socorrida prontamente e segundo a PM, não corre risco de vida. O comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel PM Alessandro, informou que primeiramente o suspeito foi detido pelo colega de trabalho até a chegada da Polícia Militar. O Boletim de Ocorrências foi registrado e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia Judiciária Civil de Alta Floresta para as providências que o caso requer.

Bruno Felipe / Jornal O Diário