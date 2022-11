Dia dos Finados é marcado por homenagens e missas no Cemitério Jardim da Saudade

Diversas pessoas compareceram no Cemitério Jardim da Saudade na última quarta-feira, dia 02, feriado do Dia dos Finados, para homenagear os seus entes queridos. Logo pela manhã, foi possível verificar uma grande quantidade de pessoas no cemitério, onde foram realizadas diversas homenagens e também missas especiais. As pessoas homenagearam seus entes queridos, fizeram orações e tiveram momentos de reflexão. A movimentação foi considerada intensa, principalmente no início da manhã.

A Prefeitura Municipal informou que neste ano cerca de 04 mil pessoas passaram pelo cemitério; o número é pequeno em relação ao ano passado devido, principalmente, às manifestações de cunho antidemocráticos realizados na cidade de Alta Floresta e cidades circunvizinhas que atrapalharam o ir e vir das pessoas. Na entrada do cemitério, muitos comerciantes montaram suas barracas para comercializarem produtos, como velas e flores. A Prefeitura de Alta Floresta regularizou a utilização de boxes para comércio no entorno do Cemitério na semana passada e a concessão foi regulamentada pelo Decreto Nº 397/2021, o qual possibilitou o comércio. Os comerciantes tiveram que pagar taxas para a utilização do local.

Vale lembrar que a data remete ao luto, à saudade e a homenagens aos mortos. A data também traz variados aspectos religiosos e culturais que são aplicados em diversas partes do mundo. No Brasil, esta data é um feriado nacional, instituído pela Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Mas, desde o século XI, os papas Silvestre II, João XVIII e Leão IX recomendavam que os cristãos dedicassem um dia por ano para rezarem por quem já havia falecido e que não era lembrado. A partir do século XII, o Dia de Finados passou a ser celebrado pela Igreja Católica, em 2 de novembro.

No entanto, desde o século I os cristãos têm o costume de rezar por seus mortos. Neste período, as pessoas iam às catacumbas e túmulos para rezar pelos que morreram sem martírio, com esperança de terem suas almas salvas. A partir do século IV, a Igreja começou a incluir em suas celebrações a “Memória dos Mortos”, um momento de orações dedicado a todos os que já faleceram.

Bruno Felipe / Jornal O Diário