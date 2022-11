Detran alerta quanto ao prazo de renovação das CNHs vencidas entre maio e dezembro de 2022

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) alerta os motoristas quanto aos prazos estipulados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da deliberação n° 253, para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida no período de maio de 2022 e dezembro de 2022.

As CNHs vencidas entre os meses de maio e agosto de 2022 devem ser renovadas até o dia 30 de novembro de 2022. Já as CNHs vencidas entre setembro e novembro de 2022 deverão ser renovadas até o dia 31 de dezembro de 2022; e as habilitações que irão vencer em dezembro de 2022, os condutores terão até o dia 31 de janeiro de 2023 para regularizar o documento.

A CNH pode ser renovada pelo aplicativo MT Cidadão ou pelo site oficial do Detran (www.detran.mt.gov.br), sem a necessidade de deslocamento às unidades da autarquia. A única etapa que exige deslocamento é para a realização do exame médico.

Pelo aplicativo MT Cidadão, também é possível renovar a CNH de condutores profissionais e os que necessitam de junta médica, como os condutores PCD.

Existem casos em que o condutor deverá renovar a CNH somente de forma presencial, com agendamento prévio do atendimento pelo site do Detran CLIQUE PARA AGENDAR

Situações que necessitam de atendimento presencial: mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro e alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF), que precisam ser informados à Senatran.

Mais informações: (65) 3615-4800 – Disque Detran – ou pelo e-mail: disquedetran@detran.mt.gov.br

Lidiana Cuiabano | Detran-MT