Escola Presbiteriana de Alta Floresta mobiliza alunos em campanha para arrecadar brinquedos

Fazer o bem faz bem! Com este lema, os alunos da Escola Presbiteriana de Alta Floresta das turmas de segundo ano do ensino fundamental, desenvolveram um projeto social de doações de brinquedos.

A ação teve como objetivo mobilizar os demais alunos, professores, amigos e familiares a doarem brinquedos em boas condições.

A ideia se originou durante o desenvolvimento de atividades relacionadas a língua portuguesa, ao se estruturar cartazes de construção em grupo, cujo tema remetia a doação de brinquedos.

Durante a execução os alunos e professores da Escola Presbiteriana de Alta Floresta almejavam além de arrecadar brinquedos, juntar e distribuir amor, carinho e esperança, pois o ato de doar faz bem aquele que doa e aquele que recebe.

Após um período oito semanas de movimento, os alunos finalizaram o processo de arrecadação com 210 brinquedos, que foram doados para os alunos da Escola Municipal Semente do Saber.

A diretora da Escola Municipal Semente do Saber, Edileusa Pereira da Silva Castilho, recebeu as doações através dos alunos e professoras titulares das turmas de segundo ano, Tatiane Laskoski, Daniele Dagios, Aline Müller, Sirlene Silvino, Isabel Pessoa e Ana Paula Assunção.

Edileusa relatou que as crianças ficaram muito felizes com os brinquedos recebidos e como forma de agradecimento, os alunos da Escola Municipal Semente do Saber, enviaram uma carta aos alunos e professores da Escola Presbiteriana, idealizadores do projeto, demonstrando a alegria e amor pelo gesto de bondade.

Tatiane de O. Laskoski – Escola Presbiteriana