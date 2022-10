Mulher morre ao tomar banho no Rio Teles Pires; familiares quase perderam a vida ao tentar salva-la

No último final de semana, as forças de segurança pública atenderam diversas ocorrências graves em Alta Floresta. Uma delas foi um afogamento registrado no Rio Teles Pires. De acordo com as informações da Central de Registro de Ocorrências da Companhia Bombeiro Militar de Alta Floresta, era por volta das 17h00 do dia 08 quando a central recebeu uma ligação de um dos bombeiros militares que estavam de plantão o qual solicitou atendimento após um suposto afogamento. Uma mulher havia submergido e não havia retornado à superfície.

Segundo informações coletadas no local da ocorrência, haviam 7 pessoas tomando banho de rio e uma delas havia se afastado das demais indo rio adentro, porém, ela não sabia nadar. No anseio de ajudar seu ente, alguns familiares entraram na água para tentar salvar a mulher que se afogava, porém, sem sucesso. Desses familiares que tentaram realizar o salvamento, 04 foram resgatados flutuando no rio por civis que frequentavam uma ilha ao lado do acontecido. Com a ajuda de um barco, os populares fizeram o resgate das 4 vítimas com vida e 1 vítima não foi localizada, estando já submersa no momento do resgate.

Uma guarnição de mergulhadores da 7ª CIBM se deslocou até o local informado na manhã do dia 09/10. Foram realizados mergulhos nas proximidades do local da fatalidade e por volta das 12:30 a vítima foi encontrada. Ela estava boiando ao lado de onde as buscas aconteciam, há aproximadamente 05 metros de onde havia acontecido o último mergulho da guarnição. A vítima foi levada à margem do rio para que fossem tomados os devidos cuidados com o corpo. A Polícia Judiciária Civil e a POLITEC foram acionadas e estiveram no local para as providências que o caso requer.

PM atende ocorrência de disparo de arma de fogo; uma pessoa ficou ferida

A Polícia Militar de Alta Floresta foi acionada via 190 para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo, na Avenida Minas Gerais. Ao chegar ao local, a guarnição se deparou com as testemunhas que informaram que dois suspeitos chegaram a um bar e logo em seguida começou uma discussão entre a vítima e os dois suspeitos. Em determinado momento, um dos suspeitos foi até o veículo do outro suspeito, pegou uma arma de fogo artesanal e disparou contra a vítima, que tem apenas 18 anos. Após o disparo, o suspeito evadiu-se do local a pé em direção à Avenida Amazonas. O segundo suspeito foi encontrado e conduzido a Central de Operações da PM para averiguação dos fatos. A guarnição efetuou rondas nas proximidades e encontrou o suspeito que efetuou os disparos. Em revista foi encontrado a arma de fogo. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis. Não foi divulgado informações sobre o estado de saúde da vítima.

Seis pessoas ficam feridas após veículo atingir poste e tombar na perimetral Teles Pires

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros atenderam no último domingo, dia 09, um acidente de grandes proporções. De acordo com a ocorrência, seis homens com idade de 46, 49 ,43 ,52 ,42 e 35 anos ficaram feridos após o condutor do veículo perder o controle da direção. O veículo atingiu um poste, tombou na avenida perimetral Teles Pires e só parou quando colidiu com uma árvore. O automóvel era conduzido pelo homem de 43 anos que não possuía CNH. Ao passar pelo teste do bafômetro, o resultado apontou 0,38 mg/l. O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta informou um dos ocupantes, de 52 anos, teve fratura no membro inferior direito e outro corte contuso e estavam dentro do automóvel no momento do atendimento. Os demais tiveram escoriações leves. Todos foram encaminhados ao Hospital Regional de Alta Floresta onde ficaram sob cuidados médicos.

Bruno Felipe / Jornal O Diário