Outubro Rosa terá ações de prevenção ao câncer de mama e colo do útero

A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, preparou um cronograma com atendimentos especiais, de ações voltadas para a prevenção ao câncer de mama e colo do útero pelo diagnóstico precoce e tratamento imediato.

É a campanha Outubro Rosa, dedicada para a conscientização e prevenção. Ao longo do mês, serão desenvolvidas atividades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) – com consultas, coleta de exame citopatológico, teste rápido para as hepatites virais, sífilis e HIV e avaliação odontológica.

Confira a programação em cada Unidade de Saúde, entre os dias 11 e 29 de outubro:

17/10 – Entre às 17h e às 21h

USF II – Cidade Bela,

18/10 – Entre às 17h e às 21h

USF I – Vila Nova

USF VIII – Boa Esperança

19/10 – Entre às 17h e às 21h

USF X – São Jose Operário

USF XII – Cidade Alta

USF XIII – Ana Neri

20/10 – Entre às 17h e às 21h

USF III – Panorama

USF XIV – Santa Barbara

22/10 – Entre às 07h e às 11h

USF XI – Universitário

25/10 – Entre às 17h e às 21h

USF VI – Boa Nova

27/10 – Entre às 17h e às 21h

USF XV – Elida Rocha Borges

29/10 – Entre às 07h e às 11h

USF III – Primavera

