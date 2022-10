José Aparecido assume de forma efetiva a Secretaria de Saúde de Alta Floresta

O prefeito chegou a revelar que as expectativas eram de que o servidor Luiz assumiria a pasta no primeiro dia de setembro, porém, essa mudança não ocorreu.

Após cerca de seis meses atuando interinamente, o Secretário de Saúde de Alta Floresta, José Aparecido, assumiu de forma efetiva a pasta da Secretaria de Saúde. Apesar de ter sido anunciada a sua saída há cerca de dois meses, o servidor agora assume definitivamente todas as funções de secretário. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, José explicou que o próprio Prefeito Municipal, Chico Gamba, o solicitou para participar de uma reunião onde foi anunciada a sua efetividade.

A reunião com o prefeito, segundo José, foi feita há aproximadamente 30 dias. “Agora nós estamos efetivados no cargo, continuamos com a mesma autoridade que tinha antes, mas agora a gente está efetivo e podemos planejar as ações com mais clareza e fazer planejamentos a longo e médio prazo”, disse José. Ele ressaltou que inicialmente estava “apagando o fogo” na secretaria resolvendo situações pendentes como, por exemplo, a organização da estrutura da secretaria e dando agilidade na parte de exames que estavam na fila de espera. Neste sentido, José disse que dará continuidade aos trabalhos, inclusive um dos projetos denominado “Mais Saúde Alta Floresta”, já está em desenvolvimento e irá através de convênios, ajudar na diminuição da fila de espera das pessoas que estão aguardando por cirurgias ou exames.

José ressaltou ainda que estará atuando na valorização do servidor e na priorização do atendimento à população. “A demanda é muito alta, a gente não tem como diminuir a fila de uma hora para outra, mas a nossa expectativa é essa que nos próximos 03 a 04 meses a gente tenha uma diminuição bem drástica da fila”, disse ele. Vale lembrar que há cerca de dois meses, as expectativas eram de que o servidor da FUNASA, Luiz Soares, assumisse a Secretaria de Saúde. O prefeito Chico chegou a revelar em entrevista à nossa equipe que os tramites finais foram resolvidos e que, na época, as expectativas eram de que Luiz assumiria a pasta no primeiro dia de setembro. Indagamos José se o prefeito, na reunião a qual ele foi efetivado, explicou o porquê de Luiz não mais assumiria a pasta, José, no entanto, disse que não foi informado sobre o porquê dessa mudança não ter acontecido.

Bruno Felipe / Jornal O Diário