Caçamba lotada de lixo é retirada das nascentes durante Dia Mundial da Limpeza em Alta Floresta

Foi celebrado no último sábado, dia 17 de setembro, o Dia Mundial da Limpeza e para marcar esta data, foi promovida uma ação global que envolveu pessoas de mais de 191 países no mundo que realizaram a limpeza de áreas públicas e privadas. O município de Alta Floresta não ficou de fora desta ação e os adotantes e padrinhos das nascentes do município promoveram, concomitantemente, uma ação nestes locais retirando todo o lixo encontrado. Somente na parte da manhã, uma caçamba inteira de lixo foi retirada de um dos locais.

A equipe do Jornal O Diário acompanhou a limpeza do Lago das Capivaras, esta nascente foi adotada pela organização ‘Novo Encanto Desenvolvimento Ecológico’ e tem como padrinho a empresa ‘Amazon Lab’. Estiveram no local os padrinhos e adotantes, e ainda a Secretária de Meio Ambiente Gercilene Meira, o Coordenador de Projetos Ambientais da Diretoria de Meio Ambiente José Alesando e o Prefeito de Alta Floresta Chico Gamba, que também ajudou a juntar os lixos encontrados por toda a redondeza. O local já estava bem limpo, haja visto que está localizado em uma área nobre da cidade. Mesmo assim, alguns lixos foram encontrados, inclusive uma enorme quantidade de bitucas de cigarro. “Essa ação é para uma conscientização da nossa população para que não jogue lixo em lugares inadequados, porque se a gente jogar o lixo só no lugar adequado com certeza nós teremos a nossa cidade e nosso planeta bem mais limpo”, disse Chico, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

O coordenador José ressaltou, durante entrevista, que esta foi a terceira vez que Alta Floresta participa desta ação global e foi a edição com maior número de pessoas. Mais de 25 instituições estiveram presentes colaborando com a limpeza de 14 áreas do programa Adote uma nascente, em toda a cidade. “O Dia Mundial da Limpeza é todos os dias, cada um fazendo a sua parte. Este ato que estamos fazendo hoje é um ato simbólico no sentido de lembrar a todos que temos que manter o nosso ambiente limpo e adequado. E neste dia se faz a limpeza mental, dos computadores, tem toda uma dimensão que vai além desta limpeza física no dia de hoje”, disse José, em entrevista para a equipe do Jornal O Diário.

Bruno Felipe / Jornal O Diário