MT: Polícia Rodoviária Federal realiza treinamentos em fiscalização de peso e dimensões de veículos de carga

O treinamento foi realizado entre os dias 12 a 15 de setembro, na 6ª Delegacia em Sorriso-MT. As técnicas repassadas foram voltadas ao aprimoramento da atuação dos policiais na fiscalização de peso e de dimensões de veículos de carga.

Nessa oportunidade foi realizada a atualização teórica nas jornadas da manhã, sempre seguida de atividade operacional à tarde, com fiscalização direcionada e supervisionada de peso, da dimensão dos veículos e das cargas transportadas. Ressalta-se que durante esse treinamento os policiais realizaram fiscalização de peso utilizando os documentos fiscais e a balança rodoviária.

Durante a semana, 13 Policiais Rodoviários Federais participaram do treinamento em serviço, ministrado por um servidor da própria delegacia, recém-egresso do Curso Avançado de Fiscalização de Transportes (CAFIT-Transporte), na UniPRF;

“As características do nosso trecho, com o fluxo intenso e contínuo de veículos de carga, exigem a capacitação continuada de nossos servidores para esse tipo de fiscalização. O estado de conservação, a durabilidade do pavimento e, consequentemente, a segurança viária, têm uma relevante ligação com o trânsito de veículos de carga, respeitando os limites de peso”, disse o PRF D. Mesquita, chefe da 6ª Delegacia.

