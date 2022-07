PM apreende ladrão que furtou mais de 40 mil em mercadorias em AF

Em uma rápida ação da Polícia Militar, mais de 40 mil reais em produtos furtados de uma loja no centro de Alta Floresta foram recuperados, as investigações tiveram início logo após a comunicação do fato. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento interno da loja, o criminoso furtou todo o estoque inclusive manequins da loja. Após fazer o “limpa”, o suspeito escondeu os produtos em uma região de mata na MT-208.

O homem de 61 anos identificado como Galo Cego, tem um histórico de mais de 30 anos na vida do crime, percorreu um longo trajeto praticando diversos crimes até chegar em Alta Floresta, na cidade de Sinop realizou o furto de um veículo Gol fazendo ligação direta, que foi usado nas suas ações.

Após comunicação do furto, foi iniciada uma ação policial conjunta entre policiais militares do 8º BPM, Força Tática e Agência Regional de Inteligência, o suspeito estava escondido uma região de mata conhecida como Bolívia, no bairro Vila Nova, onde buscas foram iniciadas inclusive com a utilização de drones, após encontrado o criminoso confessou ser o autor do furto da loja de moda íntima e praia.

Com o suspeito foi encontrada uma bolsa rosa e no seu interior uma grande quantidade de bijuterias, óculos de sol e relógios que foram identificados por uma empresária, como sendo produtos de furto da cidade de Terra Nova do Norte. Nossa equipe acompanhou a detenção do criminoso.

