Homem de 53 anos é preso por perseguir mulher em Alta Floresta

Você já ouviu falar em Stalker? É um termo inglês para se referir a um indivíduo que pratica o ato de perseguir alguém, de forma persistente e incessante, ocorre geralmente quando um indivíduo cria uma obsessão por outro e passa a persegui-lo virtual ou presencialmente.

Um caso de perseguição foi registrado pela Polícia Militar, que prendeu um homem de 53 anos, na região central de Alta Floresta, após ser flagrado no momento que perseguia uma inquilina, de 52 anos. Segundo consta no Boletim de Ocorrências, no ato da prisão o suspeito estava em visível estado de embriaguez, conduzia uma moto, marca e modelo não confirmados e apresentou resultado de 0,76 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões.

De acordo com as informações repassadas pela central de operações, a vítima relatou que há algum tempo vem sendo perseguida pelo homem que faz diversas investidas “amorosas”, a mulher ainda relatou que a perseguição perdura por meses e o indivíduo já a perseguiu em bares, lanchonete, pizzarias entre outros lugares.

No dia do fato registrado a vítima havia saído de sua residência de carro e constatou que estava sendo seguida, até que resolveu pedir ajuda na central de operações da Polícia Militar. O suspeito foi abordado e constatado também a embriaguez, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Da Redação – Jornal O Diário