Gestão Pública de Apiacás protocola junto a Funasa projeto para a Obra de Abastecimento de Água no Setor Pioneiro

A Gestão Municipal de Apiacás vem trabalhando com muita dedicação para atender os anseios da população. O chefe do Executivo protocolou junto a Funasa no último dia 19 de julho, o projeto que levará água tratada aos moradores do Setor Pioneiro que há anos veem sofrendo por não terem abastecimento de água em suas casas.

De acordo com o prefeito Júlio César, no último dia 19 desse mês ele protocolou na Funasa o Projeto para execução da Obra de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no valor aproximado de 3.500.000,00. Reais “ Nossa gestão não tem medido esforços para atender a demanda da população, e uma delas é levar água tratada e de qualidade aos moradores do Setor Pioneiro que a muitos anos vem sofrendo. No dia 19 foi protocolado o projeto que atenderá esse desejo dos moradores, agora estamos aguardando ansiosos a análise e a liberação do recurso para que possamos executar essa obra, que é um sonho de todos nós”. Diz o prefeito

A cidade de Apiacás não para, avança com qualidade, e já vem sendo reconhecida pelo seu desenvolvimento e modernidade, condição que redobra a atenção da gestão para a manutenção constante da cidade.

Da Redação – Jornal O Diário