Seminário vai reunir os municípios mineradores em Guarantã do Norte

Promover o diálogo entre cooperativas, empresas e diversos órgãos para impulsionar o desenvolvimento sustentável da mineração no Estado é o principal objetivo do Seminário de Mineração do Norte de Mato Grosso, que será realizado nos próximos dias 19 e 20 de julho, em Guarantã do Norte. O evento promovido pela Federação das Cooperativas de Mineração de Mato Grosso-FECOMIN e a Companhia Matogrossense de Mineração-METAMAT, terá o apoio da Prefeitura e também da Associação Matogrossense dos Municípios-AMM.

O presidente da AMM, Neurilan Fraga, destaca a importância do seminário para tratar dos assuntos inerentes a mineração, tendo em vista que muitos municípios tem como potencial de sua economia, a exploração legal do minério. ”A atividade mineral está em funcionamento em diferentes regiões e precisa sempre de mais conhecimento de todas as fases do processo. Quem trabalha com a atividade mineral, deve estar consciente do seu papel, seja empresa ou poder público”, avaliou, para trazer à luz as responsabilidades e os deveres na lida com os recursos minerais que estão no subsolo dos municípios.

Atualmente o Norte de Mato Grosso ocupa uma posição de destaque na mineração brasileira. Além da notória produção de bens minerais, a região ostenta uma variedade grande de empreendimentos e um enorme potencial de crescimento.

O presidente da Comissão Organizadora do Seminário, Gilson Camboim, informa que o seminário vai reunir pesquisadores, autoridades públicas e especialistas no ramo da mineração. Esta é a 3ª edição do seminário que vai debater todas as questões inerentes á mineração da região. “A produção vem se firmando cada vez mais como foco de interesse de todo o setor no país”, assinalou Camboim.

Humberto Paiva, que também integra a comissão, reforça que a meta é debater o cenário e discutir pautas e propostas envolvendo todas as escalas de produção e os novos padrões de sustentabilidade voltados à mineração. Representantes de cooperativas, empresas e autoridades já estão confirmando a presença no evento a ser realizado em Guarantã do Norte. “Este evento também foi pensado para atender aos gestores municipais. Teremos uma programação especial direcionada a eles apenas na terça-feira, dia 19”, informou Paiva.

Agência de Notícias da AMM