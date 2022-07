Nortão: identificadas vítimas de grave colisão entre veículos de carga na BR-163

As duas pessoas que morreram em uma grave colisão entre carretas na tarde de terça-feira (12) na BR-163 entre os municípios de Guarantã do Norte e Matupá foram identificadas como Marcos Francisco Rodrigues, 60 anos e Sane da Silva, 23 anos, que morreram carbonizados.

O acidente envolveu uma carreta graneleira e uma carregada de etanol. A graneleira trafegava sentido Guarantã/Matupá quando teria tentado evitar uma colisão traseira com outro veículo de carga. No entanto, acabou invadindo a pista contrária e bateu de frente com a carreta carregada de álcool.

Com a batida, os veículos de carga explodiram imediatamente. O motorista da carreta graneleira conseguiu sair da cabine e sobreviveu. Já a esposa dele, Jane, morreu carbonizada.

O segundo condutor também acabou indo a óbito. Ambos veículos foram totalmente consumidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado

Fabiana Mendes – Olhar Direto