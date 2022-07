MT já registrou cinco terremotos neste ano, diz pesquisa

Mato Grosso já registrou cinco pequenos terremotos neste ano, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Apesar dos registros, não houve danos. Um dos terremotos foi registrado em Porto dos Gaúchos, a 644 km de Cuiabá.

Apenas nos últimos dias, foram registrados três tremores de terra no país, sendo dois em Sete Lagoas (MG) e um Mato Grosso, no município de Porto dos Gaúchos O tremor teve intensidade de 2,8 graus de magnitude na Escala Richter.

O primeiro registro de abalo sísmico em 2022 ocorreu no dia 5 de janeiro, quando marcou 2,3 graus, considerado um pequeno tremor, no município de Campos de Júlio (MT).

No mês seguinte, em 20 de fevereiro, o segundo tremor teve um grau maior, com 3,3 graus na cidade de Santa Terezinha (MT).

Em abril houve o registro de outro terremoto em Porto dos Gaúchos, com tremor de 3,5 graus.

Tremores são comuns no norte

Outro tremor até então registrado ocorreu em 30 de maio, na cidade de Castanheira (MT). De acordo com a geóloga e professora da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Regina Pereira Santos, os terremos são comuns no norte do estado.

“Eles são de baixa intensidade, na maioria até 3 graus na Escala Richter”, diz a professora. Essa intensidade não é considera perigosa.

No entanto, o estado já registrou terremotos com altos graus como, por exemplo, em 1955, quando um terremoto, também no norte, marcou 6,3 graus de intensidade.

Para o doutor em geofísica e professor da Universidade de Brasília (UnB), terremotos com esse grau de intensidade pode provocar desastres. O sismo de terra ocorreu na Serra do Tombador. O tremor é considerado um dos mais altos do Brasil.

Conforme os especialistas, o Brasil está no meio de uma placa tectônica, por isso os terremotos de grandes intensidade não são comuns, o que não geram grandes danos.

Davi Vittorazzi e Aldair Santos, TV Centro América