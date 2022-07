Alta Floresta recebe mais um ônibus novo para o transporte escolar

Na gestão do prefeito Valdemar Gamba a educação tem recebido o devido tratamento prioritário, com investimentos importantes que estão garantindo aos mais de cinco mil alunos do Ensino Fundamental e da Educação Infantil o acesso à educação. A gestão também colocou em prática ainda em 2021 a renovação da frota do transporte escolar, com a aquisição de novos veículos.

Seguindo com os investimentos, nesta quarta-feira (13.07) o Secretário de Gestão, Governo e Planejamento, Robson Quintino, representando o prefeito Valdemar Gamba, recebeu da Secretaria de Estado de Educação (Sedu-MT) um ônibus novo. O veículo tem capacidade para transportar até 59 alunos sentados. O chefe de frotas da Secretaria Municipal de Educação, Moacir Leal, e o chefe de frotas da Prefeitura, Benedito Messias, também participaram da entrega.

“Mais uma conquista desta gestão, que vem dialogando e criando condições para que Alta Floresta retome seu reconhecimento e mérito enquanto cidade polo. Além desta conquista, nosso prefeito Chico Gamba vem articulando o fortalecimento de nossa frota com mais veículos que serão adquiridos com recursos próprios”, frisou Robson Quintino.

A secretária Lucineia Martins de Matos, considerou importante a chegada do novo veículo. Ela explicou que atualmente a frota própria conta com mais de 10 ônibus com mais de 12 a 15 anos de uso. “Esta é uma aquisição muito positiva, teve toda uma articulação do deputado estadual Nininho que conseguiu intervir para que o Estado destinasse esse ônibus para nós. Então, esse novo veículo vai proporcionar melhorias e mais qualidade no transporte escolar dos nossos alunos”, disse.

O prefeito Valdemar Gamba enalteceu o esforço da gestão e da parceria com o deputado Nininho e o Governo do Estado, para que o município fosse contemplado com mais este investimento. “A nossa gestão está empenhada em garantir que nossos alunos tenham acesso à educação por isso estamos fazendo investimentos importantes no transporte escolar, isso não é apenas um direito do cidadão, mas uma questão de cidadania”, disse o Prefeito.

Diretoria de Comunicação