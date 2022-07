Mais de 500 mulheres foram atendidas nos primeiros dias de consultas da Carreta de Prevenção do Hospital de Amor

Mudança de local colaborou para o aumento na demanda dos atendimentos

Em seus quase dois meses de atendimento, a Carreta do Hospital de Amor que está fixa em Alta Floresta já atendeu mais de 500 mulheres ofertando exames de mama e preventivo. A informação foi confirmada e repassada à equipe do Jornal O Diário pela enfermeira responsável pela unidade, Fernanda Silva. Segundo ela, por semana, cerca de 90 atendimentos estão sendo realizados.

A carreta chegou no município no mês de junho deste ano e inicialmente fazia seus atendimentos aos fundos do Pronto Atendimento Municipal (PAM), mas devido estar em um local um pouco escondido dos olhos da população, em consenso com a Secretaria de Saúde os responsáveis decidiram transferi-la para os fundos da Praça Cívica, bem ao lado do Centro Especializado em Reabilitação (CER), onde os atendimentos continuam. A mudança de local, segundo Fernanda, colaborou para aumentar a demanda nos atendimentos.

Lembrando que toda mulher que tem interesse em realizar os exames pode se dirigir a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência, pegar uma ficha e guia de mamografia ou preventivo e com isso, será encaminhada para a realização dos exames na carreta. Após a chegada dos resultados dos exames, se der alguma alteração, Fernanda ligará diretamente para o paciente para fazer a sua convocação, o qual será encaminhado para a filial de Sinop onde ficam os médicos do Hospital de Amor para ser possível iniciar o tratamento. “O nosso foco é a prevenção, a gente sabe que Mato Grosso é um dos estados que mais tem câncer tanto de mama quanto de colo do útero, então o foco da carreta é a prevenção”, disse ela, em entrevista.

Atualmente a carreta conta com duas enfermeiras, duas técnicas de radiologia e dois administrativos, sendo que a previsão é de que novos funcionários sejam agregados à equipe até o final de agosto. A carreta ficará no município durante um ano. Fernanda ressaltou que os resultados dos exames que foram realizados no mês passado deverão chegar na próxima semana. “A gente tem esse compromisso do Hospital de Amor que é dar um resultado rápido para o paciente, então o paciente não vai ficar esperando muito tempo para ter esse resultado”, concluiu ela.

Bruno Felipe / Jornal O Diário