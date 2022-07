Foragido por homicídio ocorrido há 15 anos é localizado e preso em Alta Floresta

Um foragido da Justiça há 15 anos, pelo crime de homicídio, foi localizado e preso na terça-feira (12.07) pela equipe da Delegacia da Polícia Civil em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso.

O homem de 64 anos estava com mandado de prisão decretado por um homicídio ocorrido no município de Nova Bandeirantes. Em 29 de março de 2007, por volta das 17h, ele usou uma foice e uma espingarda para cometer o crime que vitimou Manuel Messias de Souza, que à época do fato tinha 63 anos.

O crime ocorreu na zona rural do município de Nova Bandeirantes. A vítima e o autor discutiram sobre o acerto dos dias de trabalho prestados pelo foragido. Inconformado, ele usou uma foice e desferiu cinco golpes contra a vítima. Depois que Manuel já estava caído, o autor ainda efetuou dois disparo de arma de fogo. Após as investigações, ele saiu do município e permaneceu foragido desde 2007.

A Delegacia de Alta Floresta recebeu informações de que o foragido estava no município. A equipe fez diligências e o localizou.

Após o cumprimento do mandado, o autor do homicídio foi encaminhado à unidade prisional do município.

Assessoria | Polícia Civil-MT