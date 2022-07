Trabalhos da Brigada Municipal de Incêndio iniciam na próxima semana em Alta Floresta

Foto: Ilmarli Teixeira

Iniciarão na próxima segunda-feira, dia 18 de julho, os trabalhos da Brigada Municipal de Incêndio em Alta Floresta. Foram mais de 20 candidatos inscritos e 19 deles passaram pelo Processo Seletivo, entretanto, apenas 06 deles foram contratados pela Prefeitura Municipal. Em entrevista para a equipe do Jornal O Diário, o Comandante da 7ª Cia Independente do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta, Tenente Coronel BM Ranie, explicou que os 06 contratados foram os que obtiveram melhores resultados nas provas práticas e teóricas. Além disso, 02 motoristas também foram contratados. “Ao total 08 pessoas vão estar trabalhando diretamente com a gente durante todo o período proibitivo até o mês de novembro”, frisou Ranie.

Durante o processo seletivo, os candidatos passaram por uma prova de avaliação física obrigatória e quem melhor se saia nas avaliações ganhava pontos. Ao final, estes pontos foram somados junto com os pontos obtidos no curso de formação ministrado pelos bombeiros da 7ª Cia. “A capacitação de mais pessoas ela abre um leque muito importante, porque apesar de contratarmos inicialmente 08 nada impede que pode vir a agravar as questões das queimadas urbanas ou que outras pessoas desistam do processo, então é importante que a gente tenha a maior quantidade de pessoas possíveis capacitadas para que em uma emergência a gente possa trabalhar com elas e fica um legado de conhecimento para aqueles que aqui tiveram”, explicou Ranie.

O comandante afirmou que atualmente a Brigada de Incêndio possui todos os equipamentos necessários para dar início ao combate ao fogo. Vale ressaltar que recentemente o Comitê de Gestão do Fogo do Governo do Estado junto à Secretaria de Meio Ambiente destinou 05 caminhonetes para a Regional de Alta Floresta. Isso possibilitará que além das unidades de Alta Floreta, Colíder e Guarantã do Norte, também tenham equipes de combates durante todo o período proibitivo nos municípios de Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Apiacás, Peixoto de Azevedo e Marcelândia.

Foto: Bruno Felipe

Além do combate, o Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal também trabalharão com a questão da conscientização através da imprensa e das escolas para mostrar a sociedade os grandes transtornos gerados pelas queimadas urbanas para que, cada vez mais, seja possível reduzir ou até mesmo acabar com os incêndios florestais na região.

Bruno Felipe / Jornal O Diário